Colo Colo está dando la pelea tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores. El Cacique es puntero en el fútbol chileno y está como uno de los líderes del Grupo F en el torneo continental, lo que evidencia la dura batalla que tendrá esta temporada.

Esta situación ha obligado a que el plantel tenga que rotar, tal como quedó en evidencia en el choque frente a Unión Española. Este martes en conferencia de prensa previa al duelo con Alianza Lima, Gustavo Quinteros abordó el panorama de sus dirigidos.

"Nosotros estamos muy bien, hemos cuidado al 90 por ciento de los jugadores. Jugar a los tres días un partido importante después de un viaje largo y después volver a jugar, es imposible que se recuperen. Optamos por cuidarlos para este partido, que de sumar de tres, nos ponga más cerca de la clasificación", señaló el DT.

Aunque para Gustavo Quinteros, más que le descanso, es la actitud de sus figuras lo que determinará la suerte ante Alianza Lima. "Mañana, si los jugadores se levantan bien, si están concentrados, atentos, no vamos a tener ningún inconveniente de hacer un buen partido. Y si Alianza viene de la misma manera, será difícil. Es un equipo que se defiende bien, juegan de contragolpe, juego directo, pelota parada. Será un rival duro, hay que jugar como lo hicimos en Brasil".

Gustavo Quinteros pide cambiar la fecha del clásico entre Colo Colo y Universidad Católica

En medio de la dura temporada que está teniendo Colo Colo, a finales de abril tendrá una semana más que emocionante. El domingo 24 a las 12:30 enfrenta a Universidad Católica en el clásico y luego recibe a River Plate por la Copa Libertadores, en lo que puede ser un choque clave dependiendo de los resultados de este miércoles.

Ante esta situación, Gustavo Quinteros hizo un llamado a la ANFP para cambiar la fecha del duelo con los Cruzados, ya que por ahora solo le deja dos días de descanso antes de verse las caras con los Millonarios.

"Nosotros jugamos mañana y después el domingo, así que ahí no habrá problema con cuatro días de recuperación. Esperamos que el partido contra Católica se pueda jugar el día sábado, porque la semana anterior no hay entre semana y no creo que se quiera perjudicar a Colo Colo metiendo el partido tres días antes, sería ya algo raro", lanzó.

De hecho, Gustavo Quinteros no se guardó nada contra la ANFP. "Espero se juegue el sábado, así tenemos recuperación para el partido internacional como debe ser, debemos cuidar a los jugadores y representar al fútbol chileno de la mejor manera. Cuando se puede, hay que darle a los equipos los cuatro días. Ojalá que la gente que planifica se dé cuenta de esto y no perjudique a los jugadores de estar tan seguido".

En esa misma línea, el DT destacó el poder tener plantel para cuidar a sus pupilos. "Lo bueno es que pudimos dosificar a los jugadores que jugaron casi todo el partido en Brasil. Jugar con lluvia, en un partido emocionalmente, más allá de lo físico, también el desgaste de ser visitante en un viaje de 13 horas. Si hubiesen estado el domingo y ahora de nuevo, hubiese sido muy negativo para mañana. Pudimos dosificar al 80 por ciento, trataremos de dar el máximo".

Finalmente destacó que pese a la sobrecarga, Colo Colo llega en buen estado a sus desafíos. "Físicamente están todos muy bien (...) Ojalá mañana podamos jugar al 100 para ganar los tres puntos que nos acercaría un montón al objetivo".