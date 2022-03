Colo Colo es todo felicidad luego de ganar con contundencia en el Superclásico ante Universidad de Chile, donde quedaron conformes, no solo con la goleada, también por el amplio triunfo futbolístico en la cancha del estadio Monumental.

Algo que el técnico Gustavo Quinteros analiza en conversación con ESPN Chile, donde comenta la alegría de su camarín por obtener la victoria con autoridad.

"Empezamos bien, como generalmente empezamos, esta vez fuimos eficaces, pudimos concretar la primera, la segunda y la tercera. Eso nos dio confianza, tranquilidad para seguir jugando de la misma manera. Después de los 10 minutos fue mucho más Colo Colo por llegadas, elaboración y también fallamos goles donde pudimos haber ampliado la diferencia", destaca.

Eso sí, el argentino nacionalizado boliviano también detalla parte de su trabajo en el análisis del juego que venía presentado Universidad de Chile, en donde se pudieron percatar de un detalle que tenían los laterales, donde su equipo aprovechó esa falencia para poder quedarse con el partido.

"Veíamos que cada vez que la U, en partidos anteriores, perdían la pelota los laterales estaban pasados, no estaban bien ubicados. No estaban respaldados cuando también el rival robaba la pelota. Cuando estaban en sus posiciones tampoco los respaldaban los centrales, los volantes y mucho menos los extremos. Trabajamos el partido para dejar más mano a mano a los extremos y, sobre todo, a Solari. Juntar y tener una posesión de balón por el centro del campo del lado izquierdo con la salida de Suazo, para que Solari pudiera tener los duelos individuales o el desdoble de Opazo, pensando que los extremos no iban a llegar a la marca y los laterales no iban a tener el respaldo. Ahí se ganó el partido", detalla el entrenador albo.

Más allá de esos Quinteros destaca que queda conforme con lo realizado, porque logra recuperar el plantel, futbolísticamente como mentalmente, para lo que viene en el Campeonato Nacional.

"La confianza, el buen juego, el que los jugadores, el que crean y confían en lo que propones es importante para que pueda suceder. Estoy contento porque utilizamos un partido que fue clásico para volver a la normalidad. Este partido fue más justo para nosotros. En otros partidos habíamos generado muchas situaciones, penales a favor, pelotas en los palos y no entró, perdimos puntos. En cambio ahora jugó bien, se convirtió y ganó merecidamente, así que contento con eso", finaliza.