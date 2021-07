Gustavo Quinteros destaca la goleada de Colo Colo ante Wanderers y confirma que llegarán reemplazantes de Blandi y Rodríguez

Colo Colo goleó por 0-4 a Santiago Wanderers por la decimotercera fecha del Campeonato Nacional 2021 y deja atrás el empate contra Audax Italiano. El Cacique da un buen salto en la tabla y se mete tercero en la tabla con 21 unidades, a un positivo de distancia de la UC y a tres del líder La Calera.

“Destaco lo que venimos haciendo en todos los partidos: la propuesta de ir a buscar en cualquier cancha, de ser protagonista, presionar arriba, jugar alto, arriesgado siempre. Al principio estuvo cerrado y después se abrió con el primer gol”, dijo Gustavo Quinteros a TNT Sports tras el partido que contó con los tantos de Iván Morales, Marcos Bolados (x2) e Ignacio Jara.

Agregó que “después encontramos más espacios, tuvimos dos o tres claras para definir y al final pudimos convertir. Estoy muy conforme, el equipo jugó bien otra vez, estamos ilusionados con el juego. Tenemos que buscar alternativas. Cuando jugamos con Morales y Bolados arriba, que son de diagonales, de velocidad, tratamos de aprovechar los espacios. Tenemos jugadores de buen pie para habilitarlos”.

“Gil hoy metió un pase bárbaro, en otros partidos lo hizo otro jugador. Buscamos alternativas para darle variantes al equipo, se profundizó y se convirtió hoy, se jugó bien. Creo que el torneo se definirá en los últimos cinco o tres partidos. No hay un equipo que marque superioridad en el juego con respecto a otro. Después el resultado no siempre es tan justo como lo que se ve en el campo. No hay uno para decir ‘este sí o sí será campeón o irá a copas’. En los últimos partidos habrá algo más claro”, complementó.

Por último sentenció que “no es la primera vez que estoy en una reunión de directorio. Me gusta, puedo exponer lo que venimos haciendo, sacarle dudas al directorio de cosas que se dicen y no son. Fue positivo, están muy convencidos de poder incorporar un jugador más por la ida de Blandi y otro por la partida de Martín Rodríguez. Así podremos tener un equipo para jugar partidos seguidos, semifinales de Copa Chile, el Campeonato será duro, con muchas exigencias. Si fortalecemos esas dos líneas, estaremos con muchas más variantes”.

Ahora Colo Colo y Gustavo Quinteros se mentaliza en su próximo desafío: Deportes Melipilla como visita el domingo 1 de agosto desde las 20:00, por la fecha 14 del Campeonato Nacional 2021.