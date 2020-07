Guarello por funa a Leo Valencia: "Los hombres debemos entender que ya no es tan fácil hacerse el hueón con la plata"

Revuelo ha causado durante los últimos días la funa de la ex pareja de Leonardo Valencia, Valeria Pérez Silva. La joven acusa al volante de Colo Colo se realizar fuertes amenazas en su contra y de mantener una deuda por pensión alimenticia, lo que ha generado una enorme polémica.

Mientras los hinchas del cacique piden que el club expulse al jugador, otros esperan a ver lo que determinará el directorio de Blanco y Negro. Juan Cristóbal Guarello también se refirió a la situación del 10, tirándole toda la caballería encima.

"Esto es muy complicado, porque si bien ahora hay una dinámica de que los juicios se hacen casi en paralelo por redes sociales, son reflejo de la realidad. Muchos papitos corazón pueden empantanar durante años el pago de sus obligaciones con triquiñuelas legales", comenzó explicando en Los Tenores de Radio ADN.

Leo Valencia es acusado de fuertes amenazas y de mantener una deuda por pensión alimenticia. Foto: Agencia Uno

"Ella (la ex pareja) está contra una maquinaria legal, es unilateral la lucha. Llegan al final del camino y la persona que se siente perjudicada no ve nada más que ir a las redes sociales. Hay que entender el problema en su totalidad. Cuando alguien tiene dinero, es fácil diluir su responsabilidad legal por los agujeros que tiene la ley que los abogados manejan. Cuando conoces el terreno, juegas con ventaja", agregó.

Para Guarello, lo principal es determinar la cantidad de dinero que está entregando el jugador de acuerdo a su salario en los albos. "Si bien no conozco el mérito, entiendo que hay un montón de mujeres que están con tres cabros chicos y están recibiendo el 1% o 3% de lo que deberían recibir. No tienen cómo defenderse ni lograr lo mínimo. Si las cifras son verdad y resulta que a los tres hijos les pasa un millón y el gana 40, no puede ser. Él no tiene por qué pagar otras cosas, pero sí mantener a sus hijos con un estándar de vida como la que tiene".

El periodista también realizó una reflexión de como esta situación grafica una realidad. "Nosotros los hombres tenemos que entender que ya no es tan fácil hacerse el hueón con la plata, que por décadas ha sido así. De "ponerla e irse" y aparecer 20 años después con una pelota o un Playstation. Es un fenómeno global".

Finalmente, Guarello insistió en que la cantidad que estaría pagando el jugador no se justifica. "No nos gustaría hablar de esto, pero entendamos que esta es la última bala en la pistola. Cuando un jugador lleva 6 años con altísimo sueldo y tira este vuelto. Ese es el problema".