Guarello a Ángel Carreño: "¡Jaime Valdés te tiene que devolver la máquina!"

El testimonio de Ángel Carreño sobre la "apropiación indebida" de una máquina por parte de la empresa que integra Jaime Valdés se ha convertido en el debate de turno en el fútbol nacional. Y Juan Cristóbal Guarello aprovechó de fijar opinión.

Luego de escuchar la confesión de Carreño en Radio ADN, el comentarista adoptó un tono paternalista y pidió que Pajarito repare esta situación: "Lo que siento de corazón es que tú prácticamente estás pidiendo disculpas por pedir lo que te corresponde".

En su respuesta a Carreño, el comunicador enfatizó "sinceramente y sin eufemismos, que te están robando una máquina. Con todo el respeto que le tengo a Jaime Valdés, pero te están robando una máquina, y yo siento que tú tienes tanto respeto. Pero te la tiene que devolver, eso es un activo tuyo".

Carreño se apuró en decir que era una "apropiación indebida" y Guarello volvió. "Te digo sinceramente que estás siendo demasiado tímido, demasiado respetuoso, con una situación que a ti te está afectando directamente", le hizo ver.

"Te lo digo con todo respeto a ti y con todo el respeto a Jaime Valdés, que lo he defendido desde debutó en Palestino. Me peleé con Pedro García, con el Pelado Acosta, con Bielsa. Bueno, a Jaime Valdés futbolísticamente siempre lo he respetado", agregó.

Finalmente Guarello sentenció que "aquí hay situaciones que simplemente entran en conflicto y el futbolista aquí desaparece. Aquí hay un tema de humanidad, de solidaridad y es un compañero de trabajo", completó el periodista.