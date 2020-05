La cruda confesión de Ángel Carreño: “Soy indigente, porque no tengo nada. Si no fuese por mi mamá viviría en la calle”

Este sábado fue sorpresivo para el mundo del fútbol la carta que publicó a través de sus redes sociales Ángel Carreño, ex volante de contención de Colo Colo, Universidad Católica, entre otros equipos, en la que exponía su compleja situación financiera y que ahora lo tiene viviendo con su madre, en un departamente en La Serena.

En ese sentido, en conversación con RedGol explicó que el motivo de esa carta era realizar una “reflexión que más allá de atacar a una persona en particular que, en este caso, fue Jaime Valdés, a quien le tengo un cariño muy grande, al igual que a su familia”.

“Yo me quise desahogar con esta carta. El año 2019 fue el más duro y terrible que he vivido. Por lo mismo, este escrito va con un mensaje a los futbolistas: uno cuando juega fútbol y cuando se revienta la búrbuja (se retira) y sale al mundo es como salir recién de cuarto medio. Uno no sale con nada y no sabe nada. No sabes lo que es pagar el IVA, qué es una boleta, hacer una fila en un banco, realizar un trámite, uno no sabe nada”, agregó.

���� En exclusiva, Ángel Carreño, exfutbolista de paso por Deportes La Serena, Unión La Calera, entre otros, en #LaRedgoleta de RedGol Publicado por RedGol en Domingo, 3 de mayo de 2020

En la misma línea, complementó que “este año recibí una devolución de impuestos y fue un dolor gigante, porque recibí 100 mil pesos. Eso me dolió el alma (…) si me ven bien ahora es gracias a mi mamá que me pasó una pieza y yo le aporto con la comida y las cuenta con lo que puedo”.

Sin embargo, eso no es lo más duro de su relato, porque confesó que “yo recibía 200 lucas en la radio, pero ahora estoy congelado por no haber futbol. Ahora yo soy indigente, porque no tengo nada. Por suerte tengo a mi mamá, si no viviría en la calle”.

Pero eso no fue todo, porque también explicó la situación con Jaime Valdés, ahora futbolista de Deportes La Serena. “Fui dos veces al Estadio Monumental a conversar con él. Las dos veces me recibió y le expliqué que necesitaba su ayuda, pero me dijo que su socio no quería y que por eso no me podía ayudar”.

“Valdés me podía ayudar, porque es dueño del 70 por ciento de esa empresa y podía decirme que ahí están las máquinas. Podría haberme ofrecido alguna alternativa, alguna fórmula, pero no hubo ninguna. Por ejemplo: si la máquina costaba 10, que yo pagase cuatro y el resto en 20 mil cuotas, pero no hubo ningún gesto. De igual modo, les pido que no ataquen a Jaime, porque le tengo cariño”, explicó Carreño.

Volvió a mencionar que “ahora como comentarista en La Serena pude increpar a Valdés o criticarlo, pero nunca lo hice. Comparado a sus compañeros le exijo más, porque es una superestrella, pero, como he dicho, yo a Jaime le tengo cariño y les pido que no lo ataquen”, sentenció el retirado futbolista.