Guarello y el superclásico: "Sin Rodríguez Colo Colo baja su potencia ofensiva; ojo con las hermosas piezas de mal fútbol de la U"

Este domingo Colo Colo recibe a Universidad de Chile en el superclásico189 del fútbol criollo, duelo a disputarse en el estadio Monumental. Los albos salen a mantener una historia de casi 20 años, mientras el Chuncho espera romper por fin con la supremacía absoluta del archirrival en su Ruca.

Gustavo Quinteros en los albos sufre con la duda de Martín Rodríguez, que está considerado entre los titulares, pero sufrió un golpe en el entrenamiento que lo puede dejar fuera del superclásico.

“Es un jugador que le estaba dando otras cosas a Colo Colo, con esa libertad y amplitud de espacio entrando desde atrás, como puntero o 10. Será complicado porque es un elemento que marca diferencia y es desequilibrante. Una baja importante para Quinteros”, dijo Juan Cristóbal Guarello en Radio ADN.

Añade que el Cacique “baja su potencia ofensiva, pero yo creo que la gente de la U no ve con malos ojos salir sin derrota. Como dice Pellegrini, cuando no se puede ganar que no se pierda. En enero lo pudo ganar la U, pero en este momento no se puede firmar nada. Colo Colo se está armando y tiene una baja importante, pero ojo con la U que de repente entrega hermosas piezas de mal fútbol”.

Y concluye: “para muchos técnicos el Monumental era el antes y después en la U, pero para Rafael Dudamel sería un salto de confianza y respaldo gigantesco”.

Por su parte, también en Radio ADN, Luka Tudor consideró que los albos son favoritos: “sí, absolutamente juega mejor Colo Colo, es un equipo que sabe cuándo presiona o debe replegarse. Tiene un esquema aprendido y un sector derecho con Jeyson Rojas, Gabriel Costa y Marcos Bolados muy potente. Por eso aparece (Diego) Carrasco en la U, porque es más defensivo. Me parece bien que reaparezca Joaquín Larrivey en la U y si pueden jugar los dos en punta van a sacar los mejor de ambos jugadores, Ángelo Henríquez pierde mucho por el sector izquierdo y anda prendido”, consideró.

Por último Francisco Pancho Mouat sentencia que “para la U es una ventaja que no esté Martín Rodríguez y no es desmerecer a Gabriel Costa ni pensar que Pablo Solari no te pueda hacer daño. La U va por jugadores de experiencia, lo de Carrasco es porque en el juego aéreo es importante. Nahuel Luján tiene la oportunidad de mostrar por qué vino a la U. Lo de Larrivey y Henríquez era cantado. Va con los de más oficio para tratar de revertir la historia y rescatar tres puntos después de 20 años. Difícil, pero no imposible”.

Prepárate para vivir la quinta fecha del Campeonato Nacional con el Superclásico, Colo Colo contra Universidad de Chile. Un partido donde nacen nuevos ídolos. Todos los detalles este domingo 25 de abril, a las 16:00 hrs, por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio.