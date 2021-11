Colo Colo vuelve a sufrir con el coronavirus y este martes la noticia matutina fue que el Cacique presenta sospechas de nuevos casos de Covid-19 por test rápidos de antígenos, a espera de los resultados de los exámenes PCR que debieron realizarse posteriormente en el plantel albo.

En rueda de prensa, Gabriel Suazo manifestó que, lamentablemente, todos estamos expuestos a contagiarse de Covid-19. Todo cierto. Sin embargo, claramente hay algo que no está funcionando bien en Colo Colo respecto a los protocolos sanitarios y ahí le faltó autocrítica al referente del Cacique.

“Si pasa en Colo Colo llama más la atención. Puede haber Covid en otros clubes, pero no pasa nada. En Colo Colo se abre la brecha para ser más duros. La verdad no sé por dónde podrían ir los positivos o lo contactos estrechos. Estamos haciendo todos los esfuerzos, pero lamentablemente no podemos evitar el Covid”, dijo Suazo.

Las palabras no cayeron muy bien en Juan Cristóbal Guarello, que abordó las declaraciones del polifuncional jugador de Colo Colo en Radio ADN.

“Si hubiera contagios en otros clubes y no saliera en la prensa, podría tener razón. Pero el tema es que no los hay. Colo Colo tiene un problema, que no sabemos cuál es, porque no estamos en la interna. Yo trabajo en un canal grande Canal 13 y no hay contagios allá porque se cumplen los protocolos. En DirecTV, acá en la radio. Acá en Radio ADN hay mucha gente circulando y no hay contagios todas las semanas. Habrá habido alguno en algún momento, gente que acá circula, llega a sus casas y se saca la mascarilla, en fin. Tienen la misma vida cotidiana que el futbolista”, sostuvo el destacado periodista.

El rostro de las comunicaciones de deportes en Chile agregó: “¿pero por qué en Colo Colo pasa esto con tanta frecuencia? Hay algo que está mal y tienen que revisar más allá de las palabras de Suazo, que tira la pelota a la tribuna, manda la pelota para afuera y la cosa no va por ahí. Y le está costando el título a Colo Colo”.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “hay algo que está muy (mal)… Cinco episodios de contagios en Colo Colo en un campeonato. No sé si hay otro equipo en el mundo que haya pasado por esto”.

Cabe recordar que Colo Colo cedió mucho terreno ante Unión Española en la lucha por el título con la Católica. Los albos perdieron con bajas por coronavirus y le dejaron la primera opción a la UC de cara a la última fecha, en la que el Cacique debe derrotar a Antofagasta y esperar un tropiezo cruzado.