Gualberto Jara conversó con RedGol sobre la eliminación de Colo Colo en Copa Sudamericana y el poderío del fútbol brasileño. El ex formador albo manifestó que no solo influye el presupuesto, sino que la formación de juveniles.

Gualberto Jara y el presente del fútbol chileno: "Un chico de 17 años en Brasil juega en el primer equipo y acá uno con 21 no asegura un puesto"

Las eliminación de Colo Colo ante Inter de Porto Alegre en Copa Sudamericana ha dado que hablar. Para Gustavo Quinteros, los equipos chilenos la tienen difícil a la hora de competir ante los brasileños debido a los altos presupuestos y amplios planteles que manejan.

Y un hombre que conoce el fútbol nacional coincide. Gualberto Jara, quien pasó de ser entrenador de la Sub 20 de Colo Colo a asumir el primer equipo en 2020, conversó con RedGol y manifestó que el poderío brasileño es una realidad, aunque considera que, con planificación, se puede ser la excepción.

"No diría que es una excusa hablar del presupuesto, es también una realidad que en Copa Libertadores los equipos brasileños marcan la diferencia porque realmente invierten mucho en esta competencia. Hay equipos que se preparan para esto como Palmeiras, Flamengo y otros brasileños que superan totalmente en presupuesto a la realidad de Chile u otro país", manifestó.

"Por eso se refleja que siempre peleen en instancias finales. Aunque también es cierto que aparecen equipos en calidad de excepciones que se insertan en este lote de brasileños, ya sea por planificación o porque se preocupan de la competencia que están. Libertadores es una competencia mucho más exigente y de nivel competitivo diferente a la Sudamericana, pero son factores que influyen. En años anteriores teníamos la realidad de Independiente del Valle que empezó a marcar diferencia y ganó Sudamericana. Eso aparecen como consecuencia de un trabajo de largo plazo", añadió.

"El nivel de competencia de inferiores en Chile es distinta a los brasileños y argentinos"

Otra de las razones que ponen al fútbol nacional en un escalón inferior que el de Brasil y también Argentina es su formación de juveniles, según analiza Jara. Pese a su rol como formador, el ex entrenador albo no utilizó muchos nombres juveniles en el primer equipo y menciona que existen diversas razones por las cuales los jóvenes chilenos no aseguran camiseta titular como sí lo hacen los brasileños y argentinos en sus clubes.

"Yo usé a los que en ese momento consideré estaban en condiciones para afrontar la realidad que teníamos en el equipo. Efectivamente hay una camada muy buena de jugadores que en ese momento de pelear el descenso no era momento para lanzarlos. Vuelvo a repetir lo que decía en ese momento: tenemos que tener paciencia con los jóvenes. El nivel de competencia de inferiores en Chile es distinta a los brasileños y argentinos. El nivel de preparación también es diferente", manifestó.

"Analizando, uno encontrará que existen muchas diferencias por las cuales un chico de 16 ó 17 años en el fútbol brasileño ya juega en el primer equipo y hay otros transferidos a Europa. Acá, a los 21 años todavía no pueden asegurar un lugar en el primer equipo. O sea, existe algo por lo que no se pueda recurrir en forma masiva a un grupo de jugadores jóvenes y teniendo en cuenta las circunstancias, en ese tiempo era el posible descenso, que es muy distinto a pelear un título y también las competencias internacionales, donde la jerarquía es muy diferente al medio local. Por eso el entrenador tiene que recurrir a jugadores de experiencia y trayectoria internacional antes que arriesgarse a los jóvenes", agregó.

"Podemos poner el ejemplo de Vélez Sarsfield, que tiene muchos jugadores jóvenes y eliminó a River, que era uno de los favoritos para pelearle a un equipo a brasileño. Pero repito, el nivel de competencia en inferiores de Argentina es diferente, también la preparación, el fogueo de los chicos a nivel internacional y también la personalidad del jugador chileno y el argentino. Ahí se notan las diferencias", sentenció.