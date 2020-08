Gualberto Jara y duro cruce entre Pablo Mouche y Julio Barroso en Colo Colo: "No puedo salir y justificar o desmentir tal situación"

La palabra tranquilidad no se conoce en Colo Colo este 2020. Han tenido muchos problemas, despidieron a Mario Salas, luego no pudieron contratar a Luiz Felipe Scolari; durante la pandemia los jugadores no llegaron a acuerdo con los dirigentes de Blanco y Negro para bajar los sueldos; y ahora hay un quiebre en el plantel.

Pasa que Julio Barroso y Pablo Mouche habrían tenido una discusión por restitución de dineros, debido a que los futbolistas que no recibirán platas por derechos de imagen y/o arriendos de pases adeudados le pidieron algunas explicaciones a los seis jugadores que sí lo harán, y de ello evitó referirse el entrenador Gualberto Jara.

El estratega paraguayo no quiso profundizar sobre la disputa de los jugadores, aunque tampoco fue capaz de desmentir que dicho quiebre haya sucedido.

"La reunión es entre ellos, yo no participo de esa reunión antes de los entrenamientos, no puedo salir y justificar o desmentir tal situación", indicó el ex ayudante de Gustavo Benítez.

Barroso y Mouche habrían tenido un cruce - AgenciaUno

Luego, desmintió que Carlos Carmona se haya retirado de una práctica por no estar de acuerdo con el trabajo que tenía que realizar.

"Si participo de los entrenamientos, es responsabilidad mía y si alguien le está diciendo que un jugador (Carmona) abandonó el entrenamiento por no querer participar de un trabajo, ahí si me afecta, me molesta y tengo la posibilidad de reaccionar o desmentir o en fin, porque ya me compete a mí", recalcó, haciendo una diferenciación sobre la reunión interna de los jugadores.

La paz en Colo Colo definitivamente no existe.