Gamadiel García a Blanco y Negro: "¿Por qué aparecieron estos dineros hoy?"

Un nuevo foco de conflicto nació en Colo Colo luego del bono ofrecido por Blanco Y Negro y que habría trizado el interior del camarín albo.

Al respecto, el presidente del SIFUP, Gamadiel García, conversó con Radio Cooperativa y fue muy crítico con la dirigencia alba.

"En grupos humanos siempre puede haber una discrepancia. Pero el foco no va en los futbolistas, el foco tiene que ir en por qué aparecieron estos dineros hoy, cuando siempre fue una obligación antes", aseguró el mandamás del Sindicato.

Gamadiel García, presidente del SIFUP (Agencia Uno)

García agregó que "todo este enredo de derechos de imagen, y todo lo que ha ocurrido en la última semana, para nadie es agradable, para ninguno de los jugadores del plantel. Por qué hoy, y no hace tres meses atrás, cuando había una obligación. Ahí radica el conflicto.

El dirigente sindical apunta a Blanco y Negro y dispara. "Me parece que la directiva está actuando de una manera que no corresponde. Si esos 500 millones no los pagaron, ¿por qué? Es obvio que va de la mano con la fiscalización de la Dirección del Trabajo y el dictamen que está pronto a salir", cerró.