Gabriel Costa responde a sus críticos en Colo Colo: "No me pone nervioso ni me preocupa"

Colo Colo quedó eliminado de la Copa Chile y ahora pone todo su foco en el Campeonato Nacional. El Cacique es el líder de la tabla de posiciones con una ventaja que pudo ser mayor de no caer ante Unión La Calera, en un partido que sirvió para que Gabriel Costa rompiera con su mala racha.

El delantero uruguayo-peruano ha sido blanco de críticas en la última temporada con los albos. Su irregular nivel dentro de la cancha ha hecho que algunos ya pierdan la paciencia y esperen su salida a fin de año.

Este jueves en conferencia de prensa, Gabriel Costa abordó su quiebre con los hinchas y descartó sentirse presionado. "Eso es parte del fútbol, la gente lo puede tomar de cualquier forma, puede gritar o hacer lo que quieran, pero si se lo toman personal es problema de cada uno", lanzó.

El extremo de Colo Colo enfatizó que está cómodo en el club. "Yo me dedico a jugar, me puedo equivocar, pero trato de insistir e ir adelante. Yo estoy feliz, me siento respaldado y querido, así que no tiene mucho sentido".

En esa misma línea, Gabriel Costa avisó que espera seguir el próximo año en los albos. "Mi deseo es quedarme acá, pero hoy estoy enfocado en lo que es el Campeonato, en el objetivo de un club, un país y un cuerpo técnico que trabaja para eso, que es muy deseado por todos".

"Más allá de que haya interferencias o se me termine el contrato, eso pasa a segundo plano. Estamos enfocados en los partidos que quedan para terminar de la mejor manera el torneo", agregó.

Aunque para quedarse, primero debe negociar su continuidad, algo que hasta ahora no ha pasado. "Estoy enfocado en el Campeonato, los partidos. Ya vendrá el tiempo para sentarme a conversar de mi futuro, pero lo importante ahora es el objetivo del club y nosotros como equipo".

Gabriel Costa y el respaldo de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Días atrás, Gustavo Quinteros habló del mal momento que vivía Gabriel Costa y aseguró que debía hacer lo posible para recuperarlo. Al final, el tiempo le dio la razón, ya que anotó el gol con el que estuvieron a punto de vencer a Unión La Calera, de no ser por las dos pelotas paradas que les costaron los tres puntos.

"Tenemos un equipo y jugadores por puesto, donde nos puede pasar que tengamos uno o dos partidos no tan bien. Pero hay otros que están muy altos, con jugadores que andan bien", explicó el extremo.

Gabriel Costa valoró el apoyo del DT, pero dejó claro que no pesca las críticas. "El apoyo del técnico es importante, pero exagerar por un partido a mí no me pone nervioso ni me preocupa. Tengo que seguir entrenando y preparándome para jugar, porque el profe pone a los que están bien", sentenció.