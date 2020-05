Fernando Meza y opción de volver a San Lorenzo: "Antes, sinceramente, prefiero a Colo Colo"

Durante las temporadas 2017 y 2018, Fernando Meza se transformó en uno de los jugadores más importantes de Colo Colo. El argentino se afirmó en la defensa del cacique y destacó cada vez que se le necesito, algo que los hinchas valoraron y que lo marcaron para siempre.

En conversación con La Tercera, el actual defensor del Atlanta United se refirió a sus chances de volver a Sudamérica. Y la respuesta sorprendió a todos ya que, si bien dijo que sí le gustaría, prefiere optar por volver a nuestro país antes que al club de lo vio nacer.

"Obvio que tengo ganas de volver a San Lorenzo, soy hincha. Sería muy lindo, me encantaría en un futuro. Pero antes, sinceramente, prefiero Colo Colo", lanzó el ex albo.

Además, Meza alabó a Pablo Guede, a quien califica como uno de los técnicos más importantes en su carrera. "En Palestino me pasó que me cambió la forma de ver el fútbol. Tuve a Pablo Guede y me hizo ver de una manera diferente. Me dio una cantidad de herramientas para desenvolverme".

Pero sus elogios no acabaron ahí y hasta se atrevió a decir que todo sería distintos si se conocían antes. "Me hubiese encantado que Guede me hubiera agarrado a los 22 años. Si me agarraba él, estaría jugando en Europa. Tienes que tener condiciones para jugar de esa forma: te potencia o te hunde".

Fernando Meza fue uno de los jugadores más destacados de Colo Colo en los últimos años. Foto: Agencia Uno

"El juego de Guede es vistoso, es lindo. Para el jugador también. A mí no me gusta jugar a no perder. Si Guede se hubiera quedado más tiempo en San Lorenzo, manteniendo el equipo, estaría peleando con River los campeonatos", sentenció.