Fernando Meza critica a Colo Colo por la salida de Jaime Valdés y Jorge Valdivia

Fernando Meza tuvo un breve paso por Colo Colo, pero ese corto período le bastó para codearse con figuras de la talla de Esteban Paredes, Jorge Valdivia y Jaime Valdés, por lo que criticó el trato que el club albo tuvo en relación a la salida del mago y pajarito.

En diálogo con DirecTV, el actual defensor del Atlanta United de la Major League Soccer aseguró no estar de acuerdo en la forma en que el cacique dejó partir a dos de sus emblemas.

"Esteban Paredes, Jaime Valdés y Jorge Valdivia son jugadores diferentes, de esos que ya no hay. Nosotros contábamos con tres de esa calidad en Colo Colo. Son jugadores que rinden. No me gustó que dejaran salir a Valdés y Valdivia", reveló Meza.

Fernando Meza tuvo un breve paso por Colo Colo, pero aseguró que le encantaría volver al club.

"Me gustaría volver a Colo Colo. Es un equipo donde crecí y disfruté mucho", reveló Meza.

Fernando Meza, que recientemente se quedó sin técnico tras el cese de el holandés Frank de Boer en Atlanta United, confindenció que tras reponerse de su dura lesión su idea era seguir en Colo Colo:

"Me recuperé y ya habían seis extranjeros. Hablé con Marcelo Espina y dijo que podía salir, y se dio lo de Necaxa. Pero yo quería seguir", comentó Meza.

El defensor argentino pasó por Necaxa y Tijuana de la Liga MX tras su salida de la escuadra alba, y pese a que hoy está jugando en la MLS, aseguró que le encantaría volver a los pastos de Macul:

