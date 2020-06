Felipe Flores: “La dirigencia de Colo Colo ha hecho una mala labor, querían traer a Scolari y ahora no hay dinero para pagar sueldos”

Directo y sin pelos en la lengua: Felipe Flores, actual puntero de Deportes Antofagasta, no se guardó nada, tomó postura y se refirió a la polémica de los futbolistas de Colo Colo con la dirigencia de Blanco y Negro sobre la rebaja de sueldos.

En ese sentido, en conversación con Deportes en Agricultura mencionó que “lo primordial es que la negociación haya sido a puertas cerradas, porque así surgen estos problemas como las declaraciones cruzadas. Nosotros en Antofagasta realizamos todo por teléfono, llegamos a un acuerdo y seguimos todos contentos”.

“La dirigencia de Colo Colo ha hecho una mala labor en el tema de sueldos. Estaban pensando en traer a Scolari y ahora no hay plata para pagar los sueldos. Yo creo que la labor dirigencial no ha sido buena”, agregó.

Felipe Flores dice que Antofagasta está pidiendo los permisos para volver a los entrenamientos la próxima semana. (FOTO: Agencia Uno)

Al ser consultado sobre la falta de canteranos en el primer equipo del Cacique, expresó que “siempre están llegando jugadores de renombre, por eso es muy complicado que un canterano se gane el puesto, a menos que tenga un muy buen semestre. Yo creo que tapan un poco a los canteranos, porque Colo Colo siempre está trayendo jugadores de renombre. Han salido muy pocos jugadores del Popular, sabiendo que uno de los mayores ingresos del club era la venta de jugadores. Esto también va por los entrenadores, quienes se la tienen que jugar por los canteranos”.

Además, tuvo palabras sobre su presente en Deportes Antofagasta y señaló que si todo sale bien el próximo lunes podrán volver a los entrenamientos en cancha y con balón.

“El club está pidiendo permiso a las autoridades para volver a los entrenamientos en cancha. Si todo sale bien, el próximo lunes volveríamos a las canchas con todos los protocolos que exige la autoridad”, comentó.

“Como futbolista uno extraña volver a la cancha, uno ve las noticias y cada día las cosas están peor. Han pasado más de dos meses sin poder entrenar normal, nosotros también necesitamos trabajar, alimentar a la familia, ya realizamos rebajas en nuestros sueldos y esperamos que todo salga bien, si tomamos los resguardos necesarios”, complementó.

Al referirse sobre cómo ha vivido esta crisis sanitaria, dijo que “es difícil, esta semana tenemos cita con el psicólogo, además de los exámenes de sangre, corporal, entre otros. En mi caso personal, no me a afectado mucho esta situación, pero sí uno extraña estar lejos de una cancha, de estar sin compartir con los compañeros, de estar entrenando. Esta situación es comparable cuando uno se retira del fútbol, porque no podrá vivir nunca más lo que es ser futbolista, por eso es una decisión tan complicada”.

Finalmente, se refirió a su estado físico y mencionó que “cuando me lesioné pasaron dos fechas e inició la pandemia. Cuando tomé la decisión de operarme ya tenía asumido que me iba a perder la primera rueda del Campeonato Nacional. Sin embargo, dentro de todo lo malo, me pude recuperar sin apuros y podré jugar todos los partidos que, en un momento, pensé que ya me había perdido”, sentenció.