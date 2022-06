El ex volante maneja detalles de lo que está pasando con el tema Pablo Solari en México, donde, en conversación con Redgol, asegura que el América cambió su foco en otros nombres en el mercado de pases, pero que entiende la molestia del jugador. Además, precisa, que hubo molestia con Gustavo Quinteros por mirar en menos el fútbol de ese país.

El mercado estuvo en llamas hace algunos días con la posibilidad de que Pablo Solari fuera contratado por el América de México, algo que rechazó por todos lados Colo Colo para no perder a su gran figura.

Si bien no era primera vez que las Águilas venían por el atacante argentino, en México ya se están olvidando de la idea de poder llevarse a Solari.

Así lo cuenta Fabián Estay, quien en conversación con Redgol, asegura que el tema ya perdió peso en el país, donde América ya fijó su radar en otras cartas.

"Acá es normal, como un interés que América ya fue en dos oportunidades por Pablo Solari. Primero lo quiso Santiago Solari, ahora lo quería la directiva, pensando en consolidarlo, en un proyecto en un fútbol, con una responsabilidad que él está acostumbrado en Colo Colo y que en América también la iba a tener. Iba a llegar como solución, no como un proyecto. Por algo Colo Colo lo tasó en 4 millones de dólares, por el 80%, y el otro 20% América también tenía que hacerse cargo para pagarle a Talleres. Entonces era una cifra, alrededor de 5 millones de dólares. Al final no prosperó", cuenta Estay.

En ese sentido, el ex volante con grandes temporadas en el fútbol mexicano, detalla que el América tenía un gran interés en su potencial,

"Se habló mucho del chico, de las condiciones que tenía, que era una buena alternativa para la institución. Estaban acostumbrados, en los últimos años, a contratar jugadores jóvenes con una proyección importante que se consolidaron en México", precisa.

Es por esto, que ve muy lejana la idea de que el América vuelva otra vez al ataque, por los últimos movimientos que ha hecho el club en el mercado, además de la molestia que quedó en México con Colo Colo y, en mayor razón, por los dichos de Gustavo Quinteros.

"No trascendió porque ahora llega el Cabecita Rodríguez, que jugó en Cruz Azul y Santos, fue campeón. Retorna al fútbol mexicano llegado al América, un jugador probado, y otro como Araujo, así que ya quedó en el olvido, a pesar de que siempre hay noticias de Solari, que termina declarando que gente le falló en su posible salida al fútbol mexicano. También hay alguna molestia por el tema de Quinteros, porque decía que prefería que se fuera a Europa y no al fútbol mexicano, cuando él estuvo acá y no le fue de la mejor manera. Había malestar en los periodistas por menospreciar la liga mexicana", cuenta Fabián Estay.

Eso sí, el ex volante asegura que lo que viene ahora es que Solari se enfoque en Colo Colo, que pueda seguir subiendo su nivel para poder emigrar a fin de temporada y que él también podrá ir poniendo condiciones, pero debe rendir dentro de la cancha.

"El chico llegó como un desconocido al fútbol chileno y especialmente a Colo Colo. Fue una apuesta que terminó resultando porque ha dado créditos a la institución, por algo hubo interesados, por algo Colo Colo esperó jugar una Libertadores de mejor manera que no prosperó, para darle valor al pase de Solari. Tiene 21 años, la gente tiene que entender que estuvo tan cerca de poder solucionar su vida económica, siendo tan joven. En cierta manera, porque estos 4 millones le corresponden el 10%, con un mejor salario en el fútbol mexicano", finaliza.