Fabián Cerda intentó volver sobre sus pasos. Y sacar un salto que le permitiera manotear el balón. Pero el portero de Curicó Unido falló en su intento. El cabezazo de Agustín Farías terminó dentro de la portería y fue el único gol del partido en la victoria de Palestino, que hizo a los albirrojos llegar a seis derrotas consecutivas en condición de local.

"Tuvimos la posibilidad de empatar, estamos pecando en la pelota detenida. Así como nos hicieron el gol también fallamos en el penal, pero esto es así. Hay que sacudirse rápido de las caídas, el trabajo es el que da respaldo", expresó el golero de los Torteros, quien aludió directamente a la pena máxima que Federico Castro estrelló en el poste sobre el final del cotejo, válido por la 14° fecha del Campeonato Nacional 2023.

Cerda añadió que "hay que ponerle el pecho a las balas, en los momentos difíciles se ve quiénes están. Y generalmente es la familia", aunque de todas maneras, hubo espacio para que el meta surgido de las divisiones inferiores de Universidad Católica se quedara con la parte media llena del vaso.

"Hay que verlo por el lado positivo: los que están a la par nuestra no sumaron. Tenemos que tratar de levantar la cabeza y seguir trabajando, eso es lo que queda. Queremos enfocarnos en la segunda rueda para tratar de seguir sumando y salir de la parte baja. No estamos tranquilos, hay que seguir remando. Queda un partido para terminar la primera rueda de la mejor manera", manifestó el ex Tulsa de Estados Unidos sobre el duelo de la 15° jornada.

Fabián Cerda: "Colo Colo es un equipo con mucha jerarquía"

El jueves 18 de mayo se abrirán los fuegos de la 15° fecha del torneo chileno. Y Colo Colo, que igualó 1-1 ante Unión Española el sábado recién pasado, será local ante Curicó Unido, que coquetea con la zona de descenso directo casi al término de la mitad del certamen.

"Más allá de que no se juegue con público, Colo Colo es un equipo con mucha jerarquía que te marca la diferencia en momentos determinados. Hay que estar muy atento" manifestó Fabián Cerda, quien seguramente atajará en el vacío estadio Monumental.