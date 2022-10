En medio de la celebración por la estrella 33, Esteban Pavez no tuvo pelos en la lengua para pegarle duramente a la dirigencia de Blanco y Negro que encabenza Alfredo Stöhwing por no haber renovado a Gabriel Suazo, quien posiblemente terminará saliendo libre a fin de año sin dejar ningún peso al club.

Colo Colo celebró la estrella 33 y todo parecía ser una fiesta. Claro que Esteban Pavez, uno de los referentes del plantel, no quiso quedarse callado ante un tema que le estaba haciendo ruido y aprovechó los micrófonos para criticar fuertemente a la dirigencia de Blanco y Negro que encabaeza Alfredo Stöhwing.

El volante de los albos indicó que le cuesta entender el caso de Gabriel Suazo, quien es capitán de los albos hace dos años y termina contrato a fin de temporada, por lo que quedará libre para fichar por un club extranjero sin dejar nada de dinero a las arcas del Popular.

"Hay cosas que no pueden volver a ocurrir. No es posible que un jugador como Gabriel Suazo se pueda ir gratis", comenzó señalando Pavez. "Es de los mejores jugadores del fútbol chileno y se va libre, son cosas que uno no entiende para nada", agregó.

Manifestó además que "es complicado, porque muchos jugadores no han renovado y están a punto de partir. En ese aspecto, Colo Colo no ha hecho bien las cosas, no es posible que no estén renovados a jugadores que fueron campeones".

De hecho se atrevió a decir que la dirigencia no está pensando bien la logística. "Eso se hace mínimo un año antes, estar esperando hasta el último creo que eso no se hace. Hay cosas que corregir, es un llamado de atención a la parte dirigencial".

Finalmente indicó que "ojalá hagan un mea culpa y que no vuelva a pasar más. Uno trata de ser sincero y decir las cosas, yo me preocupo de lo que pasa en la cancha y cuando cometo errores trato de mejorar, ellos también tienen que ver eso".