Colo Colo empató 1-1 frente a Curicó Unido y perdió la oportunidad de levantar el trofeo de campeón en el Estadio Monumental. Esteban Pavez lamentó no haber podido festejar con su público.

Colo Colo empató como local por 1-1 frente a Curicó Unido este domingo en el Estadio Monumental y no pudo celebrar el título del Campeonato Nacional, postergando la posibilidad para la próxima fecha.

Uno de los que lamentó la oportunidad perdida, fue Esteban Pavez, quien reconoció la decepción por no haber podido celebrar junto a su público.

"Queríamos salir campeones, con la gente y nuestras familias. Era lindo e importante. Quedamos con una sensación amarga, fue un poco penoso lo que pasó en el camarín", reveló.

"Era para una fiesta, nos han apoyado mucho en este campeonato y hace dos años lo pasaron mal. Era el día, pero somos conscientes que estamos arriba, estamos más cerca que nunca, pero quedamos un poco tristes", añadió.

Sobre el trámite del partido, sostuvo: "Faltó lo mismo que el partido con Católica, el último pase. No fuimos finos hoy y el otro día en eso. Pasaron centros cruzados, el arquero tuvo atajadas buenas. Nos faltó el último pase, Curicó se defendió todo el partido, les servía el punto y nosotros queríamos ganar".

En cuanto al arbitraje, comentó: "Uno dentro de la cancha no ve las jugadas y en la tele se ven diferentes. No tengo mucha queja con el arbitraje. Quizás una que otra, a Opazo en otro partido pudieron expulsarlo, lo de Coelho era amarilla. Lucero no ve al jugador".

"Hay distintos criterios, en cámara lenta o rápida, pero no veo que sea un mal arbitraje. A lo mejor al Torta lo expulsaban. Tobar me gustó mucho, dejó jugar, no sé cuánto se jugó hoy. Fue muy bueno. Hoy tampoco fue malo, quizás es para ustedes", complementó.

Ahora, Colo Colo tendrá la oportunidad de levantar la copa cuando visite a Coquimbo Unido en el Sánchez Rumoroso el 22 de octubre por la fecha 28 del Campeonato Nacional.