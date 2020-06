Esteban Paredes se burla de la resta de su gol en la ANFP: "Me da mucha risa"

"Sí tenemos registros históricos, particularmente de los torneos nacionales de Primera División. Esteban Paredes tiene 215 goles y, por ahora, comparte el récord con Chamaco Valdés", fueron las palabras de Rodrigo Robles, gerente de ligas de la ANFP que incendiaron el mundo futbolístico chileno.

Nuevamente Esteban Paredes está en el ojo del huracán, pero esta vez porque el ente organizador de nuestro fútbol le quitó uno de los 216 goles convertidos en Primera División, dejándolo con 215 y a la par de Chamaco Valdés.

Esto significa que todas las celebraciones que tuvo el goleador colocolino, incluyendo a la ANFP, no son válidas porque el Tanque no es el máximo artillero en torneos nacionales, sino que comparte la punta.

En conversación con Canal 13, Esteban Paredes ahondó un poco más en la situación que vive y dejó claro que para él sigue siendo el goleador histórico y que solo se ríe de la deteminación de la ANFP.

Esteban Paredes le responde a la ANFP

"Me da mucha risa lo que está hablando ahora. Pero está bien. Cada uno sabe por qué lo hace. Yo sé que logré el récord ante la U y eso me pone muy orgulloso. La ANFP y Colo Colo me reconocieron por eso. Se que los hinchas están muy orgullosos también", expresó.