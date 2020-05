"Esos premios ya están pagados": Los Tenores de Radio ADN advierten que Esteban Paredes mintió

“Estamos dispuestos a no cobrar los premios de la Libertadores. Eso ya es ayudar al club, es ceder en un porcentaje alto, no voy a dar la cifra. Lo mismo una parte de la Sudamericana que no queremos cobrar. Estamos cediendo bastante”.

Esas fueron las palabras de Esteban Paredes a la salida de la Dirección del Trabajo que están sacando ronchas en medio del quiebre entre el plantel de Colo Colo y la directiva de Blanco y Negro por el tema de la rebaja de los sueldos.

El periodista Juan Vera, en su reporte en Los Tenores de Radio ADN, aseguró que desde la interna de la concesionaria le aclararon que los premios a los que alude Paredes ya están cancelados a los jugadores.

“Me comentan que no existe ninguna deuda por premios de Copa Libertadores pendientes ni se puede negociar por los premios futuros de esta copa”, informó Vera.

Así las cosas, la versión emitida desde ByN sostiene que el delantero y capitán del Cacique está mintiendo, lo que suma una nueva arista al agitado y quebrado ambiente de Colo Colo en medio del parón y la crisis sanitaria por el coronavirus.

“Es muy grave lo que dice (Juan Vera), porque entonces Paredes mintió. Dijo que resignaron los premios de la Libertadores y la Sudamericana, y si no existe esa deuda, hay un punto que aclarar”, dijo de inmediato Juan Cristóbal Guarello.

Sentenció que “ya sonó muy raro, porque el premio por clasificar a la Sudamericana fue el año anterior. O por el triunfo que se obtuvo en Ecuador”.