Escándalo sexual y casi linchado por Bolivia Sub 23: el polémico árbitro del Colo Colo - Athletico Paranaense

Colo Colo recibirá este miércoles a Athletico Paranaense por la segunda fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores. Un duelo que tendrá como protagonista al juez Nicolás Gallo, uno de los más polémicos del fútbol colombiano.

Con solo 33 años, el árbitro cafetalero cuenta con una serie de eventos tanto dentro como fuera de la cancha. Los más bullados, una acusación de "favores sexuales" y un casi linchamiento tras un partido en el último preolímpico.

El primero data de marzo del año pasado, cuando un escándalo de proporciones salió a la luz en el fútbol colombiano. Ahí, un grupo de árbitros reveló en revista La W casos de acoso sexual y corrupción. Fue ahí que Harold Perilla lanzó una dura acusación contra el juez.

"Nicolás Gallo iba a subir a ser árbitro Fifa gracias a favores sexuales que le debía Óscar Julián. A mí me robaron la escarapela Fifa, me amenazaron. El nivel de Gallo, por ejemplo, no da para ser internacional", señaló.

Una acusación de la que el juez se defendió al tiempo después, explicando que "todo lo que él realizó a través de estos medios de comunicación son falsos, nunca tuve ningún acercamiento sexual con ninguna persona, nunca tuve que pagar ningún favor sexual para adquirir mi escarapela, todo fue a través del trabajo, conocimiento que bien conocen mucho las personas del fútbol que me conocen y saben quién soy como persona y como árbitro".

El caso sigue sin resolución, pero desde entonces, las polémicas no han dejado de seguir a Gallo. Casi un año después, el árbitro fue elegido para participar en el Preolímpico de Colombia, donde casi salió linchado por la selección de Bolivia Sub 23.

������ Se calentaron los ánimos en Armenia. Gol de Perú en el último minuto que deja eliminado a Bolivia que estaba clasificando. Los jugadores se le fueron encima a Nicolás Gallo. #TorneoPreolímpico pic.twitter.com/WCy8phOPyE — El Var Central �� (@ElVarCentral) February 1, 2020

¿Qué pasó? En el partido entre los altiplánicos y Perú, donde ambos se jugaban la clasificación, los incaicos cayeron por 2-1, pero ese gol que anotaron en el minuto 96' significó la clasificación de Uruguay al cuadro final.

El problema era que el partido solo tenía 6 minutos de agregado, por lo que los bolivianos no reaccionaron nada bien y se le fueron encima. A tal nivel llegó la situación que debió ser escoltado por la policía para poder salir del estadio.

Sin duda un historial que da para prepararse mentalmente antes del encuentro. Colo Colo necesita ganar, tanto para seguir con vida como para callar las críticas. De no estar a la altura y de calentarse las cosas, no sería extraño sumarle otra polémica más.