El triste adiós de Nicolás Blandi de Colo Colo: "No se despidió de nadie, ni del cuerpo técnico"

Ya es un hecho y Nicolás Blandi deja Colo Colo tras un largo tira y afloja entre Blanco y Negro y el jugador argentino que llegó al Cacique con cartel de estrella y nunca logró dar el ancho. Ni de cerca, fuera de cualquier consideración del entrenador Gustavo Quinteros.

No es un secreto que la relación entre Blandi y el argentino no fue la mejor, y eso quedó demostrado en un gesto poco amable y que mide el rencor con el que se va el delantero. Según informó el periodista Cristian Ávila en Radio ADN, el ahora ex jugador albo se fue de Colo Colo sin la gentileza de despedirse.

“Nicolás Blandi ya se fue del estadio Monumental. Agarró todas sus cosas y se fue, pero ahora tiene problemas para viajar a Argentina porque no está fácil. Todo cerrado, incluso me comentaron que no se despidió ni del cuerpo técnico”, manifestó Ávila Soto.

De esta forma se termina el triste paso de Blandi por Colo Colo, que rescindió contrato con el Cacique para firmar por 18 meses con Unión de Santa Fe en Argentina.

Y Ávila no se quedó ahí, pues entregó detalles de lo que espera el Cacique de ahora en más tras concretar la salida de Blandi: un refuerzo de renombre en la delantera y un regreso estratosférico.

“Marcelo Moreno Martins es la carta de gol, de todo el gusto de Gustavo Quinteros, quien lo conoce desde la selección boliviana, para reemplazar a Blandi. El DT no da su brazo a torcer y quiere sí o sí un nueve calado. En Colo Colo se proyectan para el próximo año en Copa Libertadores. Y también piensan en Claudio Bravo”, sentenció.