Emiliano Amor llegó a Colo Colo luego del año más difícil de su historia y de inmediato se hizo sentir. El defensor argentino de inmediato se hizo notar, transformándose en uno de los pilares del actual plantel para pelear hasta ahora el liderato.

En conversación con La Tercera, el zaguero trasandino analizó su presente y cómo ha sido para él su paso por el Cacique. "No hay duda de que es un cambio enorme para mí. Sabía muy bien adónde estaba viniendo; sabía muy bien lo que se requería para estar acá. Muchos me hablaban de la pasión y de cómo vive la gente colocolina los partidos, pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es vivirlo, y vivirlo fue mucho más brillante, mucho más magnífico. Es algo inexplicable".

"Hablé con Gustavo (Quinteros), con Daniel (Morón) y estaban muy interesados en que llegara. Me dijeron que iba a tener la posibilidad de jugar esos partidos y yo solamente necesitaba una posibilidad o una chance para demostrar lo que podía hacer dentro de una cancha. Entonces, para jugar esos partidos importantes vine a Colo Colo y creo que no me equivoqué y que todo el esfuerzo que hice valió la pena", agregó.

Amor destacó el recibiendo que tuvo del plantel en su llegada y cómo eso ha sido vital para ser un pilar en el fondo. "Me hicieron sentir muy cómodo e importante dentro del grupo desde el primer día, y cuando te sientes importante puedes dar tu opinión; puedes dar el consejo a algún chico. Y esa confianza que me dieron mis compañeros y el cuerpo técnico la fui aprovechando dando esa cuota de experiencia. Porque todo jugador necesita de su compañero y creo que ninguno es más importante que el equipo (...) Este es un grupo muy sano, es un equipo que está muy unido. Sabemos muy bien lo que queremos, y ya cumplimos bastantes objetivos que nos trazamos. Ahora falta un pasito más".

Colo Colo y la UC están empatados en la cima a dos fechas del final del torneo. Para Amor, más allá de lo que pase al término, ha sido el Cacique el mejor de todos. "El campeón es el que más puntos hace, pero creo que nosotros fuimos el equipo más regular. Muchos equipos vinieron a plantear su juego en el Monumental o de locales, y no lo pudieron hacer. Los pudimos contrarrestar muy bien en casi todos los partidos".

"Pudimos superarlos adentro de la cancha. Quizás, el segundo tiempo con Melipilla, el primer tiempo con O’Higgins, o el otro día con Curicó, en algunos ratos, fueron momentos en que nos vimos bien, pero a lo largo del torneo fuimos los más regulares. Campeón hay uno solo y el que saque más puntos lo va a ser. Es algo lógico, pero, insisto, nosotros fuimos el equipo más regular de toda la temporada", complementó.

Los contagios de coronavirus y sus elogios a Vicente Pizarro

Colo Colo ha sufrido ya en tres ocasiones con el coronavirus. Los albos han tenido que enfrentar fechas con juveniles por culpa de la trazabilidad de la autoridad sanitaria, algo que podría repetirse luego del nuevo brote previo al duelo con Unión Española.

"Las tres fechas anteriores jugamos casi sin entrenar: tres partidos en nueve días. Pudimos sacarlo adelante, pero eso ya es cosa del pasado. No tenemos que quedarnos en eso. En estas dos semanas tuvimos una minipretemporada para ponernos bien en forma y recuperar esos días en que no pudimos entrenar. Creo que a estos dos partidos llegamos de la mejor manera y cien por ciento concentrados física y mentalmente", enfatizó el defensor.

Por otro lado, Emiliano Amor tuvo palabras para los juveniles del plantel. "Me sorprendió la cantera, chicos de 18 años entrenando de muy buena manera, muy profesionales. A nivel del Torneo Nacional hay jugadores con mucha técnica, pero en Colo Colo hay jugadores con esa misma técnica, que además le suman la mentalidad y el físico, que son súper importantes".

En esa misma línea, llenó de elogios a Vicente Pizarro. "Me parece que es un jugador que con tan poca edad se maneja muy bien. Es muy técnico, muy bien posicionado para la corta carrera que tiene y también me parece muy profesional. A esa edad hay muy pocos chicos que sean tan profesionales. Y no digo solo en el club, sino que en el mundo. Cuando tienes 18, 19 años y estás en el más grande de Chile, a veces se te pueden ir los pajaritos por el aire y él y muchos chicos tienen los pies sobre la tierra y saben muy bien dónde están".

Finalmente se refirió a su renovación para la próxima temporada, algo que está casi listo. "Ellos me dijeron que les gustaría que continúe, yo también les aclaré que estaba muy cómodo acá; que veía un proyecto serio y con mucho futuro y que, si llega a salir todo bien, el año que viene va a ser mejor que este. No tengo dudas. Entonces, decidí de mi parte que iba a dar lo mejor posible o las mayores garantías posibles para que el club se quede tranquilo. Y también, al principio, cuando vine, yo tenía muy claro que quería jugar partidos importantes. Los estoy jugando, y el año que viene creo que vamos a jugar muchos partidos más importantes que los de este año".