Emiliano Amor no se preocupa de la UC en la lucha por el título: "Solo pensamos en nuestro objetivo y en las finales que se vienen"

Colo Colo se pone al día con el Campeonato Nacional este miércoles con un partido clave en la lucha por el liderato. Desde las 19:00 horas el Cacique recibe a Deportes Melipilla en el estadio Monumental buscando recuperar la cima de la tabla de posiciones.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros está en el segundo lugar, pero con un partido menos de Universidad Católica. Un triunfo ante los Potros los pondrá otra vez en lo más alto del torneo, a dos puntos de su escolta y con tres fechas por jugarse.

En la previa del encuentro, Emiliano Amor conversó con los medios de comunicación y dejó en claro que el plantel no piensa en otra cosa que en ser campeón. "Tenemos muchas fortalezas. Somos un equipo corto en todas las líneas y con mucha competencia interna. Sabemos adaptarnos a cada partido, lo que se necesita en cada uno y sabemos aprovecharlo al máximo. No siempre podemos jugar igual o bonito, ya que no todos los partidos son iguales".

"No sentimos presión y lo digo en lo personal. Tenemos la responsabilidad de defender el escudo de Colo Colo, el más grande de Chile, todos los días. Quedan cuatro finales y vamos por la primera", agregó el zaguero.

Amor tiene claro que más allá de la tabla, Colo Colo ha sido el equipo más regular de la temporada, olvidándose de lo que haga la UC en la lucha por el liderato. "Todos los hinchas están optimistas pensando en que podemos llegar a lograr el objetivo. Tienen confianza en nosotros. No sé si hay perjudicados o beneficiados, solo pensamos en nosotros, en nuestro objetivo y en las cuatro finales que se vienen".

Respeto por Melipilla

El partido de este miércoles ante Deportes Melipilla no será nada fácil para Colo Colo. Los Potros se están jugando la opción de mantener la categoría y han tenido un repunte en las últimas fechas, pero más que eso, fueron uno de los rivales que más los complicó en la primera rueda.

Los Albos remontaron una derrota de 2-0 para quedarse con el triunfo por 2-4, por lo que miran con respeto a su rival. "Estamos tomando los recaudos necesarios. Sabemos que tienen una buena delantera, con buenos extremos y en el centro, pero confiamos en el trabajo de la semana. La defensa no solo somos los cuatro en el fondo, sino que también todos los que están en el mediocampo y los que presionan la salida rival".

"Melipilla viene ganando los últimos partidos. Estamos trabajando en la recuperación nuestra y en lo táctico. Sosa es un goleador y vamos a tratar de cortar todos los pases. Seremos un equipo protagonista, presionando arriba y buscando marcar diferencias", complementó.

Finalmente Amor recalcó que ante Melipilla hay que salir a ganar, pero con precaución. "Hay que tomar los recaudos, porque es un equipo que viene ganando. En el primer tiempo allá lo pasamos mal y fuimos esperados. En el segundo tiempo pudimos reivindicarnos y dar vuelta el partido. Tienen jugadores rápidos y tenemos que adaptarnos, cubriendo los espacios y siendo protagonistas. La presión arriba, en medio y siendo un equipo corto podrían marcar diferencias".