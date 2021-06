Le puso Amor para llegar a Colo Colo: "Estudié mucho al plantel antes de venir, sé que Falcón fue clave para no descender"

Gustavo Quinteros insistió mucho para traer otro central a Colo Colo esta temporada, hasta que la dirigencia le cumplió el pedido y logró contratar al argentino Emiliano Amor. Desde su llegada, se ha ganado la titularidad jugando junto a Matías Zaldivia, dejando en el banco a Maxi Falcón, quien fuera una de las figuras del Popular en la temporada pasada.

En conversación con el programa Pelota Parada de TNT Sports, el defensor señaló que la competencia por el puesto es algo que lo motiva a seguir mejorando, ya que tiene claro que compite con varios jugadores importantes.

"Antes de venir estudié mucho el plantel, me gusta averiguar quiénes están, la ayuda de cada uno al club. Falcón ayudó para no caer en el descenso, es importante en el grupo. Lo mismo Zaldivia, que ya lleva cinco años. Y el canterano Gutiérrez jugó hartos partidos de buena manera y no le pesó la camiseta. Mostró que no se nota que tiene 18 años. También juega de lateral como el otro día", comentó Amor sobre su competencia en la zaga.

Sobre esto que le está tocando vivir, admitió que "es sana y buena competencia, eso me motivó a venir. Quizás ahora yo tenga la posibilidad de jugar, voy de menos a más, en el segundo partido ante La Serena me sentí mejor que en el primero por ritmo, por timing. Estaba firme y bien acoplado al grupo".

Amor asegura que se ha acoplado muy bien al grupo desde que llegó. Foto: Colo Colo.

Finalmente, el barbón comentó que "todos son buenos jugadores, se entrena bien, eso nos exige Colo Colo y el cuerpo técnico. Hay que dar un poco más para estar en la cancha. Presioné para venir a Colo Colo, sentí que era un paso importante para mí".

El Cacique está gozando de algunos días libres por el receso del torneo nacional. La próxima semana volverán a los trabajos, con la mente puesta en lo que será la Copa Chile.