Daniel Morón, gerente deportivo del Cacique, confirmó que el volante altiplánico no sigue siendo parte de la institución.

El volante boliviano Ervin Vaca se va de Colo Colo: “Al representante no le interesó que viniera”

Los caminos de Colo Colo y Ervin Vaca finalmente tomaron carriles diferentes. El volante ya no sigue siendo parte de la escuadra popular y a sus 18 años deberá buscar un nuevo derrotero para continuar con su carrera.

La noticia fue confirmada por el propio Daniel Morón, gerente deportivo de Blanco y Negro, quien en conferencia de prensa señaló que el mediocampista altiplánico ya no es parte de la institución.

“Lo de Ervin era algo muy parecido a lo de Alan Saldivia, quien sí le interesó venir en las mismas condiciones. Al representante de Ervin no le interesó que viniera en las mismas condiciones y por eso hoy no está con nosotros”, afirmó el ex portero.

El paso de Vaca por el Monumental buscaba replicar el exitoso modelo de negocio logrado con el argentino Pablo Solari desde su llegada en octubre del 2020, es decir, un juvenil que termine su proceso formativo en Colo Colo y que luego explote en el Primer Equipo albo.

Así es como por los albos han pasado en los últimos meses el propio Vaca, el uruguayo Alan Saldivia (defensor central), el también charrúa Pablo da Silveira (volante), el argentino German Pared (defensor central) y el peruano Cristian Flores (volante creativo).

Ervin Vaca estuvo durante todo el 2022 en Colo Colo, aunque por su cupo de extranjero jamás pudo ser considerado en el primer equipo de Gustavo Quinteros, quien solo se limitó a probarlo en algunos partidos amistosos a puertas cerradas.

Habrá que ver que rumbo toma la carrera del boliviano, quien viene de quedar con su selección último de su grupo en el Sudamericano Sub20 realizado en Colombia.