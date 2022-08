Marcos Bolados no logra ganarse una camiseta de titular en Colo Colo. Tras la salida de Pablo Solari, para jugar en River Plate, aparecía como una de las opciones más potentes para ser el puntero derecho del elenco de Gustavo Quinteros.

Sin embargo esa posición se la ganó Alexander Oroz, el joven que además suma minutos Sub 21 y que le da la chance a los albos de no sufrir con ese asunto. Por lo mismo, el ex Antofagasta debe esperar en el banco su oportunidad.

Contra Audax Italiano, hace algunas fechas, fue clave su ingreso al "fabricar" el penal que luego Gabriel Costa convirtió para darle importantes tres puntos a los albos. Y esta vez volvió a demostrar que es una gran alternativa para el cuerpo técnico, al anotar el gol ante Palestino en los descuentos, gracias a un derechazo rasante.

Una vez finalizado el partido habló con TNT Sports y mostró su lado humilde. "Este gol es de todos, del grupo, lo hacemos todos el gol y sumamos todos", comentó sin querer ganarse las luces en su minuto de fama.

Argumentó que vivir este momento feliz es fruto del esfuerzo. "Es por el trabajo, sólo trabajo y cuando me toca trato de hacerlo lo mejor posible. No me ha tocado, pero hay que trabajar para que cuando llegue el momento lo pueda hacer bien", confesó.

De todas maneras quedó con el corazón lleno, asegurando que "le doy mucho valor a esto, gracias al grupo, fue muy peleado, muy cerrado, pero lo ganamos".