El drama de Iván Rossi en Argentina: lleva tres meses "en cuarentena" y lejos de River Plate

Tras vencerse su préstamo con Colo Colo a fines de 2019, el mediocampista argentino Iván Rossi regresó a Argentina. Sin embargo, el jugador de los registros de River Plate no lo ha pasado nada de bien.

Marcelo Gallardo le informó que no lo tenía considerado en el plantel y no participó de la pretemporada en San Martín de Los Andes. Así las cosas, Rossi se entrenó solo en el estadio Monumental de River desde el 3 de enero.

“Cuarentena propia. Iván Rossi, el jugador que lleva aislado más de 3 meses y con futuro incierto”, sostuvo El Clarín considerando la irrupción del coronavirus. “Lleva 95 días moviéndose en soledad, aunque ahora cambió las instalaciones del Monumental por las paredes de su casa”, agregaron.

El volante tiene contrato con los millonarios hasta el 30 de junio y debe esperar hasta el segundo semestre para encontrar un nuevo club. Con el momento que vive el mundo sabe que será aún más complicado.

“Dije que la cabeza me iba a explotar. No sé si iba a explotarme o no, quizás no fue para tanto, pero obviamente uno siempre prefiere estar jugando”, dijo Rossi al medio trasandino.

Sentenció que “con todo esto que está pasando era lógico que se parara todo y que no surgieran posibilidades. Tengo que estar tranquilo y ver cómo sigue después de que pase todo esto”.