El divertido troleo de Gabriel Mendoza: "Menos mal no se me ha caído el pelo, en cambio el Loro Morón se parece a Rod Steward"

¿Usted se imagina a Gabriel Mendoza si su larga y azabache cabellera? Nadie. Es que el pelo del Coca está en el inconsciente colectivo desde que saltó a la fama en 1991 cuando formó parte del plantel de Colo Colo campeón de la Copa Libertadores.

En plena campaña política para ser alcalde de la comuna de Graneros, el ex lateral derecho le concedió una entrevista a LUN donde se refirió a su inalterable característica y se dio mañana para explicar la razón de no tener canas.

"Es que los indios son así con el pelo, a los indios no les salen canas“, aseguró Mendoza

Gabriel Mendoza en Colo Colo 1992 (Don Balón)

Y acto seguido troleó a uno de sus grandes ex compañeros. “Menos mal no se me ha caído, en cambio el Loro Morón se parece a Rod Stewart“, afirmó.

El Coca asegura además que el equipo campeón de América está bendecido en relación al paso del tiempo.

"Somos privilegiados y se puede ver hasta ahora. Si ves a Miguel Ramírez, Barticciotto, ves al Rambo Ramírez o Dabrowski, están casi iguales y eso habla de la suerte de estar bien y de la suerte de estar comunicados. Somos una familia y así esperamos estar toda la vida", cerró.