Los emotivos saludos de cumpleaños para el eterno Mirko Jozic: "Me marcó el alma"

Hay personas que marcan la historia de un país, y una de ellas es el entrenador croata Mirko Jozic. El europeo dejó su huella en Chile, debido a que fue el guía del primer gran logro deportivo del país, cuando dirigió al Colo Colo campeón de la Copa Libertadores de América de 1991.

El ex estratega de los albos este jueves vive un día especial, porque cumple 81 años y en RedGol quisimos hacerle un pequeño regalo al gran Mirko, con el saludo de personas que lo acompañaron en su paso por el estadio Monumental.

La mano derecha de Jozic en el cuadro albo era su ayudante Eddio Inostroza, más conocido como Yeyo, quien se emocionó al saludar a su ex compañero de trabajo.

"Hola querido Mirko. Hay situaciones en la vida que nos marcan eternamente, y a mí no me cabe duda de que Mirko Jozic me marcó el alma, por tu manera de ser, por lo profesional, por lo excelente persona que eres y que en ese tiempo que pasaste con nosotros lo pasamos espectacular. Tropezamos algunas veces, pero nos paramos prontamente, y eso en base a tu liderazgo. Mirko querido, en este año que acumulas y cumples un añito más a tu vida. Un saludo muy emotivo para ti, para la familia, te quiero mucho Mirko, ojalá nos podamos volver a ver pronto, un abrazo querido amigo", expresó Yeyo.

Pero un cuerpo técnico para estar completo también necesita a un preparador físico, y en el Colo Colo '91 era Marcelo Oyarzún, quien también mandó su saludo a Croacia.

"Hola Mirko Jozic, te mando un abrazo gigantesco desde Chile. Yo vivo en Valparaíso, y desde acá toda la gente que te conoce, que te quiere, que te admira, Mirko, te manda unos cariños enormes. Espero que este cumpleaños sea el primer día de un año de bien, que lo tienes que pasar maravilloso, porque este año se cumplen los 30 años de que fuiste campeón de América con Colo Colo, los 30 años que diste la vuelta olímpica con el equipo del pueblo. Los 30 años que por primera vez un entrenador europeo ganaba la Copa Libertadores y la primera vez que un equipo chileno daba esa vuelta olímpica. Te mando un abrazo enorme Mirko, te quiero mucho, y espero que tengas un año de vida con mucha salud, que es lo más importante. Un saludo para Lana y toda su hermosa familia, te queremos mucho Mirko", dijo el PF.

Mirko Jozic sigue siempre a Colo Colo

El Cheíto, el Loro, Casi Casi, el Lalo y Vladimiro

Uno de los jugadores clave, y además más jóvenes, en el título de Colo Colo en la Libertadores 1991 fue Miguel Ramírez. El Cheíto conversó con RedGol y en nombre de todo el plantel le dijo lindas palabras al su ex jefe.

"El saludo lo voy a decir yo, pero a mis espaldas están todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico, y es de corazón, porque Mirko está en el corazón de todos, y cada vez que nosotros conversamos, él está presente, en cada videollamada que el grupo tiene. Quiero desearle un feliz cumpleaños, espero esté con la familia, con los nietos, con todos los que día a día le están mostrando cariño, desde acá de Chile le mandamos un gran, gran abrazo, agradecimiento por todo lo que entregó. Respeto por todo lo que fue como entrenador y como guía nuestro, y esperamos verlo en el futuro, sabemos que por lo que estamos viviendo va a ser difícil, pero no me cabe duda que el próximo año, cuando cumplamos 31 años de la obtención de ese logro, vamos a poder estar juntos. En junio, ahora, seguramente vamos a estar todos juntos de manera remota, por computación, y esperemos poder recordar y entregar personalmente el respeto correspondiente por lo que ha significado para todos nosotros Mirko Jozic en Colo Colo, en nuestras vidas y en Chile", dijo muy emocionado el ahora también entrenador.

Pero eso no fue todo, porque el arquero de aquel Colo Colo y actual director deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, no quiso estar ausente en los saludos al estratega.

"Hola querido Mirko, no sé si te recuerdas de mí, pero soy José Daniel Morón, te quiero enviar un afectuoso saludo, sé que estás de cumpleaños, un gran abrazo, espero que la pases fantásticamente bien junto a toda tu familia. Un abrazo, abrazo, abrazo de corazón, que la pases súper, súper, súper bien", dijo el Loro.

Casi, casi se acaban los saludos, porque ahora viene el de Rubén Espinoza, quien fuera clave en el mediocampo albo de Mirko: "Hola Mirko, soy Rubén Espinoza, tú tienes que acordarte de mí, pasaste muchas rabias por mi culpa, te hice salir canas verdes, te mando un abrazo muy grande, muchas felicidades en este fecha tan importante. Quiero desearte que tengas muchas salud, que esté toda la familia bien y que lo pases excelente, un abrazo grande y cuídate, chao".

Mirko Jozic fue un entrenador revolucionario que guió a Colo Colo a la obtención de la Copa Libertadores en 1991

Eduardo Vilches también quiso rendirle un homenaje a su ex entrenador: "cambio en el equipo profe, entra Eduardo Vilches. Un fuerte abrazo, cariñoso, muy afectuoso, sé que estás de cumpleaños, muchas felicidades, disfrute ese día con toda tu familia y cuídese mucho, un abrazo a la distancia".

Por último, desde Punta Arenas dijo presente Vladimiro Mimica, relator que fue el encargado de llevar a los oídos de muchos hinchas colocolinos las gestas realizadas en la cancha por el tremendo equipo de Mirko Jozic.

"Mi querido Mirko, te mando un abrazo, estoy en el Estrecho de Magallanes, desde Punta Arenas, una ciudad que todavía te sigue esperando, una ciudad que recibió a miles de inmigrantes… muchos años ya. Un abrazo querido Mirko en el día de tu cumpleaños, 81 años, un puñado de recuerdos, eres una maravillosa persona, más allá del excelente técnico. Dejaste un recuerdo imperdurable, en mí estás en el corazón, como tu mujer, tu hija y tus nietos, que hoy te dan vida a la vida. Un abrazo mi querido Mirko, te quiero mucho", fueron las palabras del narrador.

Mirko Jozic ya tiene 81 años y el pueblo de Colo Colo desde Chile lo recuerda con cariño en el día de su cumpleaños.