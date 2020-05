El desconocido equipo B de Claudio Borghi en Colo Colo 2006: muchos lograron la gloria y otros el olvido

El Colo Colo 2006 es uno de los mejores equipos en la historia del Cacique. La era de Claudio Borghi quedará grabada por ser un plantel lleno de estrellas, entre ellos Arturo Vidal, Claudio Bravo, Humberto Suazo, Gonzalo Fierro, Matías Fernández, Jorge Valdivia, etc.

Un equipo que destelló y casi logra la gloria de la Copa Sudamericana, es por eso que con dichos nombres era casi imposible poder ir variando y nació un equipo B, el cual pasaremos a repasar:

Equipo B de Colo Colo 2006

Linea de arriba de izquierda a derecha: Gerson Acevedo, Carlos Cisternas, Miguel Aceval, Bruno Romo, Richard Leyton.

Gerson Acevedo: está entrando en la recta final de su carrera y hoy se encuentra en Deportes Recoleta. El volante tuvo mucha experiencia en el fútbol de Rusia y fue pilar importante del Ural.

Carlos Cisternas: el mediocampista ha tenido una reconocida carrera a nivel nacional, con pasos por clubes como Curicó Unido, Ñublense, Magallanes, Deportes Concepción y hoy se encuentra en Santa Cruz.

Miguel Aceval: la situación del ex Colo Colo es de incertidumbre y aún no se sabe si está retirado o no. El lateral es el más experimentado de esta formación y en la actualidad ha sido presentado en reiterados clubes de barrios.

Bruno Romo: otro destacado de esta formación. El defensor fue por muchos años titular en el Cacique y hoy se encuentra en FC Juárez, siendo uno de los jugadores importantes del club mexicano que milita en Primera División.

Bruno Romo en Colo Colo

Richard Leyton: el portero ha rondado por varios clubes de Primera B, no obstante esta pausa por coronavirus lo pilla siendo arquero de Universidad de Concepción.

Linea de abajo de izquierda derecha: Cristián Abarca, Sergio Vásquez, Felipe Flores, Rodrigo Tapia, Juan Pablo Arenas y Cristobal Jorquera.

Cristián Abarca: el Cañoncito jugó algunos partidos con Claudio Borghi, incluso anotando un recordado gol en Calama ante Cobreloa. Hoy está libre tras una experiencia por el fútbol de Costa Rica.

Cristián Abarca en Colo Colo

Sergio Vásquez: defensor central que en la época de Claudio Borghi logró jugar cerca de tres partidos. Hoy se desconoce su último club.

Felipe Flores: otro de los que terminaron destacando en Chile y con experiencia en el extranjero. En el Cacique tuvo una segunda oportunidad y se consagró como el futbolista de los goles importantes, logrando la estrella 30.

Rodrigo Tapia: otra promesa de Claudio Borghi que no pudo encontrar un buen destino en el fútbol. Tuvo un debut soñado y también le anotó a Cobreloa. Hace años está retirado del fútbol.

Juan Pablo Arenas: el mediocampista que jugó un Mundial Sub 20 no logró consolidarse y se fue perdiendo con el tiempo. Tuvo pasos por Trasandino, Coquimbo Unido, etc. Hoy también está retirado.

Cristobal Jorquera: sin duda el jugador con la mejor carrera de esta formación. El Ángel de Macul tiene una amplia carrera en Italia, jugando por muchos años en Serie A y la Liga de Turquía.