Colo Colo vive una semana importante en su lucha por recuperar terreno en el Campeonato Nacional 2023. Este viernes el Cacique visita a Unión La Calera en el arranque de la fecha 12, marcada por el Clásico Universitario entre la U y la UC.

El equipo de Gustavo Quinteros llega con confianza tras la victoria ante Palestino, pero también con la mira puesta en la próxima semana, donde recibirán a Boca Juniors por la tercera jornada de la fase de grupos de Copa Libertadores. Es por ello que el técnico prepara una formación con sorpresas para cuidar a sus máximas figuras.

Durante la última práctica de Colo Colo, el entrenador probó variantes que pueden saltar a la cancha como titulares ante Unión La Calera. La primera de ellas es la permanencia de Fernando de Paul bajo los tres palos, dándole descanso a Brayan Cortés para que llegue en las mejores condiciones al duelo con los Xeneizes.

En el fondo también puede haber sorpresas. Maximiliano Falcón y Daniel Gutiérrez se mantienen firmes como titulares, pero hubo un cambio que se puede repetir. Alan Saldivia utilizó el puesto de defensor central, dejando a Ramiro González en el banco.

El mediocampo puede ser la zona con más variantes. Jeyson Rojas no terminó bien ante Monagas y no estuvo contra Palestino, algo que se puede repetir con Unión La Calera. Pero su lugar no sería para César Fuentes, sino para Bruno Gutiérrez.

Vicente Pizarro y Esteban Pavez se instalarían en la zona de corte, aunque el Corralero también pelea su lugar, dejando por la izquierda a Pedro Navarro. Como enlace se queda Carlos Palacios, quien tomó camiseta de titular para no soltarla más.

Finalmente en delantera Damián Pizarro sale del once estelar para cederle su puesto a Leandro Benegas y Marcos Bolados. El joven delantero ha sentido el desgaste y se quedaría en la banca para así llegar con todo a enfrentar a Boca Juniors.

De esta forma, la más probable formación de Colo Colo ante Unión La Calera será con Fernando De Paul; Maximiliano Falcón, Alan Saldivia (Ramiro González), Daniel Gutiérrez; Bruno Gutiérrez, Vicente Pizarro, Esteban Pavez (César Fuentes), Pedro Navarro; Carlos Palacios; Marcos Bolados y Leandro Benegas.