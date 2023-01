No es primera vez que Daniella Chávez conjuga el fútbol con los negocios. En este caso, la goleada de O'Higgins sobre Colo Colo con su lucrativo trabajo como performer de contenidos para adultos en la red OnlyFans. La fanática del cuadro rancagüino tiró la casa por la ventana después de la abultada victoria celeste.

La modelo agitó el ambiente desde temprano. Al mediodía publicó una promoción: si ganaba O'Higgins, los nuevos suscriptores tendrían un 70 por ciento de descuento por la noche. Y consumada la victoria, no fallaron los parroquianos: "Más de 180 nuevos suscritos en mi OnlyFans en la última media hora", celebró la diva en su cuenta de Twitter.

Daniella estaba en llamas y hasta aprovechó de trolear al técnico albo, Gustavo Quinteros, quien aseguró que Colo Colo "no fue superado futbolísticamente para tanta diferencia". La performer no perdonó: "¡Quinteros (tiene) menos autocritica que Yerko Puchento! Dijo que O'Higgins no fue más que Colo Colo, jajajá, que sólo le hicieron cinco goles".

"Golear a Colo Colo es un orgasmo"



Daniella Chávez tiene guión para todo. Por eso, se apoyó en la reflexión sexofutbolera de Iván Zamorano en sus tiempos de Pichichi ("marcar un gol es como tener un orgasmo, algo tan fascinante que cuesta explicarlo"), para expresar su alegría por la amplia victoria de O'Higgins sobre Colo Colo en El Teniente.

"Golear a Colo Colo es como un orgasmo", sentenció la rubia antes de invitar a sus seguidores a OnlyFans. Y mal no le fue. A las 23:28 batió un récord en la controvertida red y anunció que se había convertido en "la que mejor le va en Sudamérica (con) 100 mil suscriptores" en una de sus cuentas.

"Está saturado mi OnlyFans.. paciencia para poder ingresar.. más de mil visitas por minuto", se disculpaba Daniella al cierre de esta edición, cuando los fanáticos -muchos de ellos recién pagados- ya se habían pasado el dato e invadían la cuenta de la modelo. Incluso colocolinos, que encontraron el consuelo necesario.

Chávez tiene un robusto historial como hincha de O'Higgins, desde su papel en programas de televisión como representante del conjunto rancagüino hasta un ofrecimiento económico para comprar el club, que fue rechazado por los actuales dueños. Como se ve, la voluptuosa modelo sigue juntando dinero.