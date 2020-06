Cristóbal Jorquera: "Cuando terminé mi contrato en Palestino pensé que se podía dar la vuelta a Colo Colo"

Cristóbal Jorquera reconoció que quiso volver a Colo Colo tras su paso por Palestino en 2019. En conversación con CDF, el ex volante albo confesó que espero alguna oferta del Cacique, pero no llegó.

"La verdad es que cuando terminé mi contrato en Palestino pensé que se podía dar la vuelta. Siempre estaba esa sensación dentro mi, que era buen momento para volver. Pero nunca hubo propuesta formal ni mucho menos. Después se dio la oportunidad de Palestino, pusimos la cláusula para en caso de que saliera otra oferta y salió el último día", señaló el volante nacional.

Sobre su relación con el club albo, Jorquera detalló que "con la dirigencia no tengo relación. A Marcelo (Espina) lo conozco porque fue mi técnico. Con los jugadores tengo muy buena onda. Cuando estuve de vacaciones, el club me abrió las puertas para entrenar, así que muy bien".

Cristóbal Jorquera jugó en Colo Colo entre 2006 y 2011, con breves pasos entremedio por Ñublense, Unión Española y O'Higgins

Por otro lado, el actual volante del Fatih Karagümrük de Turquía se refirió a la polémica de lo sueldos en el plantel albo: "Solo me entero por las noticias. Me pareció que se podría haber manejado de distinta manera. No solo la culpa es de una parte, todos tienen que poner de lo suyo para solucionarlo".

Finalmente, Jorquera recordó sus mejores momentos con la camiseta del Cacique: "Fue el año 2010, en el que me sentí titular con toda la confianza. Pero el equipo del 2008 era un gran equipo, con muy buenos jugadores. En 2006 tenía 16 años, estaba haciendo mis primeras armas. Y uno empieza a tomar el peso después de lo que se vivió estando ahí".

