Cristian Arcos durísimo con el regreso de Matías Fernández: "Está más cerca de un jugador retirado"

Matías Fernández fue la gran sorpresa de Colo Colo este viernes en el Estadio Monumental y el 14 volvió a entrenar después de muchos meses. Entre problemas físicos, el parón por la pandemia y el quiebre entre Blanco y Negro y el plantel, el volante al fin reapareció sobre el césped.

En Radio ADN, Cristian Arcos y Francisco Mouat abordaron el largo calvario de Matías Fernández y los problemas físicos que han alejado de las canchas al crack nacional.

“Quiero detenerme en la vuelta de Fernández. Hay un respeto transversal para Matías en lo deportivo y humano, pero de verdad que sea noticia que entrene… habla del momento de un jugador fabuloso. No hay dos voces cuando se trata de él, pero en términos deportivos está más cerca de un jugador que está por retirase que de uno activo. Con todo el respeto del mundo”, dijo Arcos.

Agregó que “está muy bueno que entrene, ojalá que vuelva a jugar, pero me parece que ya tenemos pocas posibilidades de volver a ver a Matías Fernández y el fabuloso jugador que era”.

Por su parte, Pancho Mouat sostuvo que “lo que dice Cristian es muy sintomático, con todos los meses que han pasado, que entrene… da cuenta de una dificultad estructural de una gravedad. Más que la lesión, la dificultad para desempeñarse competitivamente. Otra cosa es que pise el pasto, que trote, pero de jugar por algo… Lleva 79 minutos, de qué estamos hablando”.

Sentencia: “un jugador que vino como refuerzo coincidentemente con la salida de Jorge Valdivia y no está físicamente. Acá no hay nada que ver con un juicio de valor a la trayectoria o su carrera. Simplemente el presente de Matías es elocuente: 79 minutos y en este tiempo no tener signos de poder regresar”.