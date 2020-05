Crisis entre jugadores de Colo Colo y Blanco y Negro llega a la Dirección del Trabajo

El conflicto entre los jugadores de Colo Colo con los dirigentes de Blanco y Negro, por los sueldos de los futbolistas, sigue sin llegar a buen puerto, y se siguen sumando antecedentes.

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) ya recibió la petición de la sociedad anónima que administra a los albos, por ende el nuevo paso a seguir está en la Dirección del Trabajo.

El abogado del Sifup, Alfonso Canales, está asesorando a los jugadores del Cacique y explicó cuál es el proceso legal de la situación en la que se encuentran.

"El hecho de que la AFC haya acogido la solicitud es un trámite normal y no altera la denuncia del Sifup en la Dirección del Trabajo. No tiene que ver o no si cumple con las condiciones exigidas por la Ley de Protección del Empleo, ya que solo ellos pueden fiscalizar el caso", explicó el jurista a El Mercurio.

"En caso de que el empleador no tenga la voluntad de mediar, la Dirección del Trabajo atendiendo la denuncia del Sifup, va a empezar el proceso de fiscalización para determinar si están en cumplimiento de la legislación y las condiciones exigidas para la Ley de Protección del Empleo", agregó.

Los futbolistas, liderados por Esteban Paredes, y los dirigentes por Aníbal Mosa, aún no llegan a un acuerdo.