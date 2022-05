Juan Martín Lucero ha rendido desde el primer momento desde su llegada a Colo Colo y la Copa Libertadores ha sido una tremenda muestra de ellos gracias a goles en todos los partidos de esta fase de grupos, el más reciente frente a Alianza Lima en el encuentro que terminó con empate a un tanto por lado.

Sin embargo, el delantero tuvo una gran cantidad de fallos en oportunidades claras, fueron hasta cuatro en las que la puntería que lo caracteriza no apareció, además de un penal también desperdiciado en un gran momento futbolístico del Cacique que lo pagó caro y terminó cediendo un par de puntos.

Para Mauricio Pinilla, estas son noches muy complicadas para los atacantes, una posición que conocer a la perfección. "El gol no cuenta, no vale nada, no puedes dormir absolutamente. La cantidad de ocasiones que tuvo y fueron errores, no fue mala fortuna", afirmó en Radio Agricultura.

El exfutbolista de la Roja y la selección chilena, analizó lo sucedido con el exdelantero de Vélez Sarsfield. "Tomó malas decisiones, un cabezazo una anticipación al primer palo, lo del penal también y el gol pasa a un segundo plano. Si hubiese estado en esa situación hubiese sido un día para el olvido", puntualizó.

Colo Colo ahora deberá jugarse sus opciones de clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores cerrando con River Plate como visitante y luego en casa ante Fortaleza, que de lograr ganarle a Alianza Lima dejará todo muy igualado para que todo deba definirse en la últoma jornada.