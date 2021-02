Coca Mendoza, sin pelos en la lengua: “Fernández y Paredes, con todo lo ídolos que son, hoy no están a la altura de Colo Colo”

Este miércoles Colo Colo y Universidad de Concepción se juegan una final por la permanencia en Primera División, pues el Cacique disputará el segundo encuentro más importante en su historia, tras la final de la Copa Libertadores 1991.

En ese sentido, Gabriel Mendoza, histórico del Popular, conversó con DirecTV Chile sobre este crucial encuentro y, sin pelos en la lengua, afirmó que “Matías Fernández y Esteban Paredes, con todo lo ídolos que son, hoy no están a la altura de lo que necesita Colo Colo”.

“Estamos en una debacle, en una pesadilla, que refleja la guerra de egos que hay en Colo Colo con jugadores y dirigentes. Los problemas empezaron hace años y ahora enfrentaremos el partido más importante de la historia del club”, expresó.

“No he podido dormir con lo que está viviendo Colo Colo. Debemos jugar de chico a grande, los jugadores deben pensar en los hinchas y sacar el equipo adelante. Los jugadores deben saber que Colo Colo es patrimonio de Chile, que los hinchas están sufriendo, que deben dejar el equipo en la primera división. En mi vida personal no he sufrido tanto como ahora, sólo quiero que llegue el miércoles”, agregó.

“Me parece que Gustavo Quinteros está con lentes de cuero, no sabe para dónde va la micro. La desesperación que refleja en sus declaraciones afecta al plantel, que enfrentará un partido de vida y muerte”, complementó.

Sin embargo, a pesar de todo lo negativo y los problemas que vive la institución, Coca Mendoza evidenció su optimismo y sentenció que “estoy completamente seguro que Colo Colo permanecerá en Primera División”.

Recordemos que el compromiso entre Colo Colo y Universidad de Concepción está programado para las 18:00 horas de este miércoles, que se jugará en el Estadio Fiscal de Talca y que es a partido único (si hay empate en los 90 minutos, se define por penales). Y todos los detalles del encuentro los podrás seguir junto al equipo de RedGol.