La sorpresiva confesión de Caamaño para el Superclásico: “Pido goles, ya no pido un espectáculo de 90 minutos intensos”

Este viernes arranca la quinta fecha del Campeonato Nacional y el compromiso que se roba todas las miradas lo animarán Colo Colo y Universidad de Chile, en una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno.

En ese sentido, en el programa Deportes en Agricultura ya están palpitando ese compromiso, que se jugará en el Estadio Monumental, y el periodista Cristián Caamaño sorprendió a todos al desear solo una cosa para el encuentro: “pido goles, ya no pido un espectáculo de 90 minutos intensos”.

En la misma línea, complementó que “ambos equipos llegan con menos miedo, a diferencia de los dos clásicos anteriores. Además, siento que hay mejores jugadores en ambos clubes y eso me ilusiona”.

“Pido goles, ya no pido un espectáculo de 90 minutos intensos, porque es difícil que en el fútbol chileno se den 90 minutos que dos equipos brinden un buen partido, puedo haber uno muy superior a otro, pero que dos equipos se entreguen 90 minutos y sea un duelo parejo y con hartos goles, hace mucho que no se da. Ojalá no sea mucho pedir”, sentenció.

Recordemos que durante la temporada 2020, Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentaron en tres oportunidades: la final de Copa Chile (2-1 a favor del Cacique) y dos empates por el torneo local (0-0 y 1-1), siendo ambos encuentros criticados por el bajo nivel exhibido.

Prepárate para vivir la quinta fecha del Campeonato Nacional con el Superclásico, Colo Colo contra Universidad de Chile. Un partido donde nacen nuevos ídolos. Todos los detalles este domingo 25 de abril, a las 16:00 hrs, por TNT Sports HD, TNT Sports 2 y Estadio.