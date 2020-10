Copa Libertadores 2020: Colo Colo se juega la vida ante Jorge Wilstermann en el cierre del Grupo C

La Copa Libertadores nos regala esta semana la última jornada de la fase de grupos. El futuro de un buen número de equipos se escribe en los próximos días, entre ellos Colo Colo, que recibe en el Estadio Monumental a Jorge Wilstermann, con el objetivo de los tres puntos para seguir avanzando a nivel continental.

El OSO de Coolbet también se la juega en este partido de Copa Libertadores, donde Colo Colo -con Gustavo Quinteros como nuevo DT- quiere seguir en carrera ya sea en octavos, o bien quedar en Copa Sudamericana.

Colo Colo llega al cierre de los grupos de Copa Libertadores en una situación límite. Penúltimo en el Campeonato Nacional, y último de grupo a nivel continental con los mismos puntos que Peñarol (pero peor diferencia de goles), el desafío de los dirigidos de Gustavo Quinteros es sumar tres importantes puntos para seguir avanzando.

Con tres goles a favor y ocho en contra, este factor puede dictar sentencia en un grupo donde tres equipos están separados por un solo punto. Ir a la Copa Libertadores, en octavos de final, o bien avanzar hacia la segunda ronda de Copa Sudamericana es el horizonte próximo de Colo Colo este martes.

Jorge Wilstermann no ha podido regresar a la cancha por la División Profesional de Bolivia, siendo el único campeonato en Sudamérica que no tiene fecha de retorno. Con el segundo lugar del Grupo C, el Avidaor quiere amarrar el boleto para los octavos de final.

A principios de marzo, Colo Colo perdió por 2-0 ante Jorge Wilstermann por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 en Bolivia. | Foto: Agencia Uno.

Con dos triunfos, un empate y dos derrotas, aterrizan en Santiago con la ilusión de seguir con vida en el torneo continental, sin el rodaje que tiene Colo Colo. ¿Qué ocurrirá este martes en el Estadio Monumental?

Colo Colo vs Jorge Wilstermann: ¿Quién es el favorito para ganar en el Grupo C de la Copa Libertadores 2020?



Para el OSO de Coolbet, el favorito para ganar este partido por el Grupo C de la Copa Libertadores, y que tendrá como escenario el Estadio Monumental este martes, es Colo Colo, que paga 1.87 veces lo que juegues, por sobre los 4.00 que paga Jorge Wilstermann, si crees que ellos ganarán. Pero, si eres de quienes piensan que termina en empate, paga 3.75 veces lo que apuestes.

Estas son las cuotas para que te la juegues por Colo Colo o por Jorge Wilstermann en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental. | Foto: Coolbet.

