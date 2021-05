Colo Colo mastica la rabia y lanza tajante frase sobre el árbitro ante Palestino: “Las imágenes hablan por sí solas”

Colo Colo terminó en llamas tras perder con Palestino en un controvertido final por la séptima fecha del Campeonato Nacional: el cuadro de José Luis Sierra se impuso por 1-2 en Pedrero con goles de Bruno Romo y Misael Dávila, mientras que Leonardo Gil había abierto la cuenta. El problema se dio a los 82’, cuando Cristián Suárez impactó con un codo en área propia a Gabriel Costa y, después de casi 10 minutos, el árbitro Fernando Véjar la fue a ver al área de revisión del VAR manteniendo su decisión al ser “una jugada de fútbol”, lo que provocó ira en el Cacique, la expulsión de Gustavo Quinteros y amarillas para un par de elementos albos.

Al ser expulsado Quinteros, fue Leandro Stillitano, uno de sus asistentes, el que fue a la sala de prensa y trató de mantener la calma. “Respecto a ese tema primero decir que los árbitros son seres humanos y se equivocan, con nosotros como entrenadores, como los jugadores. No voy a decir nada de la jugada, pero las imágenes hablan por sí solas, no es la primera vez que nos pasa, pero en este caso la jugada habla por sí sola. Con Gabriel Suazo se tomó otra decisión en una jugada parecida, es materia de análisis para ustedes”, aseveró.

Sobre la roja el DT, eso sí, dijo que no saben por qué fue. “Nadie sabe por lo que expulsó. Gustavo no dijo ni hizo nada. En el segundo tiempo estuve yo parado y Gustavo sentado por un tema del peto. No hizo ni dijo nada y lo expulsaron”, meditó.

Del partido, Stillitano recalcó que “fuimos superiores, tuvimos además del gol dos o tres más con Gabriel Costa, en el segundo con Pablo Solari y no concretamos. El rival fue efectivo, concretó. Esto se decide por goles. Entrenamos dos días y estamos conformes, creemos que por momentos fuimos superiores y pudimos ampliar el resultado, pero el contexto marca que no es normal para el fútbol profesional”.

Finalmente, el argentino dijo que “preocupados no, siempre ocupados. El primer tiempo fue muy bueno, tuvimos situaciones para aumentar el marcador. Luego el rival fue más efectivo, tuvo una de pelota parada y otra concreto y ganó, esa es la realidad. Cuando uno hace un análisis como cuerpo técnico entrenamos dos días nada más con todos los jugadores. No incidió en el resultado, pero no fueron semanas normales”.