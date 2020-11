Jugadores de Colo Colo aún “lloran” a Jorge Valdivia: “Sería terrible refuerzo si está bien físicamente”

Colo Colo, tal como lo dijo su entrenador, Gustavo Quinteros, dará por cerrado su plantel para la segunda rueda con las incorporaciones de Maximiliano Falcón (en reemplazo del lesionado Matías Zaldivia), el juvenil Pablo Solari e Ignacio Jara, al que presentará en las próximas horas como su último refuerzo.

Pero hubo uno que hubiera gustado mucho su regreso en el Monumental. Al menos entre el plantel: Jorge Valdivia, quien está en Chile buscando club con toda la intención de regresar desde México, donde defiende al Mazatlán y no ha tenido un buen pasar. Además, su familia está en Santiago.

Para Zaldivia, por ejemplo, no hay dudas con el talentoso 10 pese a sus 37 años y constantes lesiones. “El Mago estando en cancha me deslumbró, siempre voy a decir que sí, que sería una ayuda tremenda”, sentenció el defensor en Todos Somos Técnicos, de CDF.

De paso, añadió que “la calidad de él no hay en el fútbol chileno. Si está bien físicamente sería terrible refuerzo, pero es sólo una opinión mía y no quiero meterme en terrenos que no me competen, pero para mí sería una solución”.

Eso sí, también es consciente de la realidad. “Nos tiene atados el tema de los cupos. Los chilenos buenos, además, son muy caros para el club. Se hace muy complejo el tema de los refuerzos. Y traer gente para amontonar y que no sean solución no sirve. Hoy sirve el trabajo, potenciar lo que hay y afrontar la realidad”, remató.

Mientras, Jorge Valdivia busca opciones y Unión Española y O’Higgins han sondeado al Mago para ofrecerle una última chance de jugar y retirarse en Chile, donde sólo ha defendido la camiseta de Colo Colo y Universidad de Concepción.