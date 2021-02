El crudo mea culpa de Matías Fernández tras su salida de Colo Colo: "No fui el aporte que esperaban, pero no fue por falta de ganas"

Colo Colo se arma casi desde cero tras su pésimo 2020, que lo tuvo a un paso de bajar a Primera B, ya que Blanco y Negro decidió sacar a todos los referentes del plantel.

Uno de los que no vestirá más la camiseta alba es Matías Fernández, quien regresó a principios del año pasado, y no renovó contrato, debido a que tuvo un bajo rendimiento en retorno al Monumental.

El ex jugador de AC Milan tuvo una emotiva despedida de los hinchas, porque ocupó su cuenta de Instagram para enviarle un mensaje a los hinchas, donde aprovechó de realizar un crudo mea culpa por el nivel mostrado en la cancha.

"Fue un regalo De Dios vestir nuevamente la camiseta del Eterno campeón ⚪️⚫️, seguramente no fue como soñaba, diría que fue todo lo contrario, y tampoco hay mucho que celebrar", partió escribiendo el mediocampista en su publicación.

Mati Fernández se fue de Colo Colo - AgenciaUno

"Agradezco a todo el pueblo colocolino por el cariño que siempre me han demostrado, en las buenas y en las malas, incluso estando en el extranjero... Sé que no fui el aporte futbolístico que todos esperaban, pero tengan por seguro que NO fue por falta de ganas o compromiso con el equipo, del cual siempre seré HINCHA", agregó el nacido en Buenos Aires.

Luego, el Mati indicó que "que más quisiera de haberles podido dar alegrías y aplacar un poco lo difícil que ha sido esta pandemia, pero confío en Dios que todo lo ocurrido tiene un propósito y que servirá para examinar y trabajar en hacer las cosas bien y así el club vuelva a las victorias, lo cual es mi gran deseo".

Por último, Matías Fernández expresó que "el Eterno es de primera y espero que vuelva a ser el eterno campeón".