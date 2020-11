Colo Colo logra la anhelada paz total: Blanco y Negro acuerda el pago del 50 por ciento de los sueldos adeudados

Colo Colo, por fin, tiene algo de tranquilidad al menos fuera de la cancha: tras arreglar la situación de Matías Zaldivia, el directorio de Blanco y Negro dio el visto bueno al acuerdo alcanzado entre el presidente, Aníbal Mosa, y el capitán, Esteban Paredes, para restituir la mitad de los sueldos adeudados cuando los futbolistas fueron pasados por la Ley de Protección al Empleo. Esto se hará en dos pagos y dejó satisfechas a las partes.

“Tuvimos un directorio extraordinario hace un par de horas. El punto de la tabla era ver la situación contractual con el plantel tras lo que sucedió cuando los jugadores fueron al seguro de cesantía. Se llegó a un acuerdo. El presidente, Aníbal Mosa, negoció con el capitán, Esteban Paredes, y se ratificó lo que ellos decidieron para dar por terminado este tema. Se comunicó al plantel y quedamos todos muy satisfechos, el acuerdo fue unánime con un reparo que dejó escrito el director Carlos Cortés, pero todo el resto lo aprobó”, explicó el vicepresidente de la compañía, Harold Mayne-Nicholls.

Consultado por ese apunte que hizo Cortés, del bloque de Leonidas Vial, dijo que “no es un reparo a la gestión, es hacia el acuerdo. Eso lo debería responder él, podrá argumentar mejor. Pero el acuerdo es que de la cantidad de días que estuvieron sujetos a la suspensión en el seguro de cesantía, el club pagará el 50 por ciento de sus días y los jugadores retirarán todos sus reclamos y demandas. Queda totalmente zanjada la situación. La primera parte se pagará este año y la otra en 2021”.

Sin rencores



La relación entre el plantel de jugadores y el antofagastino se rompió tras esa negociación. Pero luego de la intervención de Aníbal Mosa, todo parece arreglado. O, al menos, en armonía.

“Desde el punto de vista personal no tengo ningún problema con ningún jugador, al contrario, tengo buena relación y profesional con todos. He estado en varias actividades con ellos en los últimos días. Desde lo institucional, este acuerdo nos ayuda a todos a dejar atrás un tema muy amargo, muy poco atractivo. No nos habría gustado vivirlo. Desde lo económico, habrá que esperar un poco de tiempo, nos significa pagar una parte de dinero pero también evitar cualquier conflicto mayor. Creo que es un buen acuerdo el del capitán con el presidente”, meditó el ex presidente de la ANFP.





“Me tocó encabezar negociaciones que no llegaron a buen puerto, pero no he tenido inconvenientes. Cuando salió esta información, en ese minuto estaba con los jugadores en una actividad y estuve toda esa tarde con ellos. Bien extraño que pasara una cosa así. Estuve con el cuerpo técnico también. Esas informaciones cuando no vienen con una fuente con nombre quedan en el aire y es difícil confirmarlas. A mí nadie me dijo que no me relacionara con los jugadores y ningún jugador me ha dicho algo así”, abundó.

Pero, ¿por qué tuvo que salir Mosa a negociar ahora? “Que el presidente negocie con los jugadores es lo más normal, me sorprende que se tome como que no lo es. Esto en cualquier organización. En alguna entrevista que hice en El Mercurio lo dije claramente. Me cuesta entender que todo tenga que hacerlo el presidente y cuando uno no está es porque no creen en él. Siempre tiene que quedar alguien para una última negociación y en este caso fue el presidente, me parece de toda lógica. Se deja una carta”, sentenció.

Aníbal Mosa y Esteban Paredes lograron el acuerdo aprobado por Blanco y Negro y el plantel. | Foto: Agencia Uno

Asimismo, recalcó que “no tengo ningún problema con las críticas en forma responsable. Ya cuando no es así, en términos periodísticos, ni me preocupa. No existe un trabajo que no esté sujeto a una crítica constructiva o de las otras. ¿Autocrítica? Ya llegará el tiempo, no se gana nada en este momento. Hemos llegado a un acuerdo con los jugadores y eso nos tiene satisfechos”.

Finalmente, envió un mensaje al pueblo albo. “Esperamos levantar, pelear un cupo internacional, revalidar el título de Copa Chile porque el otro es imposible ya matemáticamente y que eso traiga una alegría en un año muy difícil para todos en tantos temas, incluido lo deportivo para los colocolinos”, concluyó.