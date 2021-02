Javiera Grez valora la llegada de Luis Mena a Colo Colo: "Estamos más unidas, a diferencia del año pasado"

Mientras el plantel masculino lucha por salvarse del descenso, el equipo femenino de Colo Colo se prepara con todo para el vital duelo de este viernes. Desde las 19:30 horas, se miden ante Universidad de Chile en una edición especial del Superclásico.

Albas y azules buscan quedarse con el segundo cupo a Copa Libertadores Femenina, en un partido que estará marcado no solo por la cancha sino también por el debut de Luis Mena como técnico. El multicampeón del cacique asumió las riendas tras la salida de Vanessa Arauz, lo que descomprimió el camarín.

Javiera Grez conversó con el sitio oficial de Colo Colo y valoró la llegada del ex capitán. "Creo que le hizo súper bien al grupo, estamos más unidas a diferencia del año pasado, al igual que en todos lados no todas somos amigas de todas, pero se nota el cambio en los entrenamientos, la actitud, la disposición de cada una de nosotras para poder llevar a cabo los entrenamientos que dice el profe".

Luis Mena se gana los elogios de sus jugadoras en Colo Colo previo al Superclásico. Foto: Colo Colo

La delantera no se quedó ahí y destacó que agarró confianza con Mena. "Su llegada me ha traído muy buenas emociones, me he sentido súper cómoda con él y creo que la mayoría de las niñas igual".

Ya hablando del duelo ante la U, Grez aseguró que "han sido unas semanas súper intensas, con mucho toque de balón, preparándonos más físicamente, porque venimos de unas mini vacaciones, entonces nos estamos preparando bien, acomodándonos al profe y su estilo de juego".

La pequeña gigante también reveló que miran con respeto a las azules, con quienes ya perdieron en el torneo. "Nos estamos preparando más que nada en nosotras, en preparar nuestro juego, pero sabiendo que Universidad de Chile tiene grandes jugadoras, ya nos enfrentamos el campeonato pasado. Hay varias cosas que debemos ir mejorando. Sin dejar de merecer al equipo rival, pero siempre enfocadas en el juego de nosotras".

Finalmente Grez se sinceró sobre lo que sería quedarse con el cupo y disputar el torneo. "Sería una meta cumplida, ya que desde que empecé a jugar mi meta ha sido jugar una Copa Libertadores, poder hacer un buen papel en el tema colectivo e individual, porque también nos da paso para que nos vean otros equipos y así poder seguir con nuestras carreras".