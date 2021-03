Rodrigo Herrera lanza una bomba y dice que Colo Colo tiene un plan B si es que se va Gustavo Quinteros: "Está calentando Miguel Ramírez"

El ambiente no está tranquilo en el estadio Monumental, porque el entrenador Gustavo Quinteros ha demostrado su preocupación, debido a la falta de refuerzos en Colo Colo de cara a la temporada 2021.

El estratrega ha pedido públicamente el arribo de un defensor central y un delantero, y los directivos de Blanco y Negro no han podido cerrar dichas contrataciones.

A esto se suma un nuevo dato, el director técnico maneja una oferta del fútbol de Emiratos Árabes, donde los sueldos son mucho más altos que en el balompié nacional, por ende está la opción de que el Cacique se quede sin DT.

El conductor del programa RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera, analizó la situación de los albos y fue claro en decir que en Macul existe un plan B, en el caso que Quinteros se vaya por malos resultados o por una oferta del extranjero.

¿Colo Colo se queda sin DT? - AgenciaUno

"Hemos hablado varias veces acá que la dirigencia está ‘cabreada’ de Quinteros, que no le gustan algunas actitudes, sus reclamos constantes… felices con Quinteros no están", dijo en primera instancia el periodista.

"Voy a plantear un escenario ficticio, supongamos que Colo Colo en las primeras fechas, antes del partido con la U, se va enredando, no consigue los resultados, le va mal… el rumor que anda sonando y que tengo yo también, es que si en las primeras cinco fechas a Quinteros le va muy mal, podrían darle la PLR y ya estaría más o menos fijo quien podría llegar, uno sin club, identificado con Colo Colo, él no tiene nada que ver en esto, evidentemente, es muy decente, no quiero involucrarlo en nada, pero ahí está calentando Miguel Ramírez", agregó Herrera.

Miguel Ramírez, campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo, está sin club tras su partida de Santiago Wanderers y puede escuchar tranquilo cualquier oferta.