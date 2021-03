¿Colo Colo sin DT? Los petrodólares de Medio Oriente vienen por Gustavo Quinteros

Colo Colo empezó la temporada 2021 con muchas dudas, porque perdió en la final de la Supercopa por 4-2 ante Universidad Católica, y empató 0-0 contra Unión La Calera en la primera fecha del Campeonato Nacional.

Pero eso no es todo, porque el entrenador Gustavo Quinteros no está tranquilo, y así lo hizo saber tras el encuentro con los caleranos, porque su plantel no está completo, debido a que asegura que falta que llegue un defensor central y un delantero.

Además, en radio ADN señalaron que en Blanco y Negro tampoco están muy satisfechos con el trabajo del estratega argentino-boliviano, y por ende están "revisando" el contrato del ex defensa central.

Pero eso no es todo, porque ahora surge una nueva información en relación con la continuidad de Quinteros en el estadio Monumental, debido a que en Canal 13 aseguran que los petrodólares de Medio Oriente vienen por el DT.

Quinteros puede partir - AgenciaUno

En el noticiero del ex canal católico contaron que en Emiratos Árabes pusieron su mirada en Quinteros, y que puede volver al fútbol de ese lado del mundo.

El ex técnico de Universidad Católica cuenta con dos pasos por dicho mercado, porque en 2018 estuvo en Al-Wasl de Emiratos Árabes, mientras que entre 2017 y 2018 dirigió a Al-Nassr de Arabia Saudita.

Recién va una fecha del Campeonato Nacional y la continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo está en entredicho.