Nicolás Maturana tiene su última opción con Gustavo Quinteros en Colo Colo: “Ojalá pueda dar el máximo y triunfar”

Nicolás Maturana es todo un caso en Colo Colo. Asiduo a las redes sociales, el zurdo ha contado por ahí cómo se siente en el Cacique, donde asegura que está “cortado” en algo que se ha refrendado en las convocatorias tras la pandemia: no apareció en ninguna ni por asomo y ni siquiera por las múltiples lesiones que ha registrado el primer equipo.

Su contrato con el Cacique termina a fin de 2020 y su salida se da como hecha. Hasta estuvo en órbita de Cobreloa antes de la destitución de Marco Antonio Figueroa y podría haber ido, ya que son equipos de distintas divisiones.

No obstante, Gustavo Quinteros puede ser su “salvación” en el Monumental y el propio DT dijo que le dará una oportunidad como a todo el mundo para que él se gane un espacio.

“Es otro de los jugadores que no está a disposición. Tuvo un problema de salud. Está entrenando de forma diferenciada, estuvo internado, no lo pude entrenar aún”, comentó Quinteros en ESPN Radio sobre el imponderable que sufrió Maturana en las últimas horas del cual no se tienen detalles pero que se le vio en Instagram en un centro asistencial, aunque ya está de alta.

“Lo conozco, es un jugador interesante, de mucha calidad. Tiene su objetivo de triunfar en Colo Colo y le vamos a dar todas las posibilidades de acá a enero. Le vamos a dar todas las opciones a los que trabajen al cien por cien y merezcan jugar. Podrán demostrar que quieren seguir, que tienen ganas y condiciones. Y Maturana es uno de ellos, ojalá pueda dar el máximo y triunfar”, profundizó el entrenador.

Nicolás Maturana se reinventa y comienza una pyme de limones a domicilio https://t.co/X106qiD8ga — RedGol (@redgol) April 25, 2020

Maturana, de 27 años, se ha manifestado hincha de Colo Colo, que quiere dar lo mejor “en el equipo de sus amores” y ha tenido varios desencuentros presenciales y virtuales por sus “palos” en Instagram pero puede que, en un vuelco total, pueda tener su última chance.