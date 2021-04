La visión de Matías Zaldivia del plantel de Colo Colo en 2021: "Quizás ahora tenemos velocidad, pero falta experiencia"

Colo Colo vive una temporada de renovación total luego de la salida de varios referentes del plantel. El cacique se potenció con sangre joven para intentar volver a ser protagonistas, algo que tiene contento a Matías Zaldivia.

El defensor conversó con Futuro Fútbol Club y analizó el plantel 2021 de los albos. "Se fue mucha gente importante para el club, para nosotros y para el grupo. Siento que por momentos, en los partidos y más en Cobresal, mostramos muchos ratos de buen fútbol. Tenemos gente muy rápida para lastimar de mitad para adelante, encontramos un sistema de circulación de pelota".

"Estamos teniendo dificultades con lesiones o expulsiones, no podemos encontrar el 11 que hace que un equipo se consolide y pelee cosas importantes, pero es un grupo espectacular. Tenemos jugadores con experiencia, cuando nos podamos juntar e hilar tres partidos buenos, este plantel estará para grandes cosas. Le tengo fe", agregó el zaguero.

Zaldivia valoró el plantel 2021 que armó Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Zaldivia también hizo un particular balance en comparación al equipo del año pasado, asegurando que "fue atípico para todos, un año raro por la pandemia y nuestro problemas internos. La diferencia ahora es la edad, la gente joven, el año pasado teníamos más experiencias, que son cosas que en el balanza suben y bajan. Quizás ahora tenemos velocidad, pero falta experiencia. Te quita y te da cosas, en este plantel hay una frescura muy grande. A la hora de presionar, tenemos jugadores rápidos que nos van a hacer muy bien".

Por otro lado, el defensor recalcó que no harán más eco de polémicas externas. "Tuvimos una decisión como plantel que es formar una coraza para que esas cosas no vuelvan a influirnos porque se trasladan a la cancha. Si te desgasta con cosas externas a lo futbolístico, es un desgaste mental grande que lo vimos el año pasado y no queremos volver a pasarlo. Estamos enfocados en pelear de verdad el torneo".

Además, Zaldivia le dio un espaldarazo a los juveniles del cacique. "Hay muchos chicos buenos. Jeyson (Rojas) está jugando en una posición que no era la natural de él y lo hace de forma espectacular. Dani (Gutiérrez) también, le tocó debutar en un momento que no es el ideal, pero son los que te tocan. Es difícil hacerlo con 18 años en un club grande, tienes que mostrarte en ese segundo y ya ni lo hace. Juega con una tranquilidad que no le pesa, no parece que tenga solo dos partidos en Primera. Es un chico que trabaja muy serio".

Finalmente y ante la llegada de Emiliano Amor, el zaguero dejó claro que no hay camiseta asegurada. "Una vez estás en el plantel, empiezas a competir. Si juegas bien, el que está atrás tiene que esperar. Él (Gutiérrez) se ganó salir jugando y para que lo saquen, tendrá que jugar mal o el que viene atrás tendrá que demostrar. No por venir de afuera te regalarán el lugar".